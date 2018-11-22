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محافظ السويس يتابع رفع التراكمات وإزالة الأكشاك المخالفة بالمثلث

الخميس، 22 نوفمبر 2018 07:16 م
محافظ السويس يتابع رفع التراكمات وإزالة الأكشاك المخالفة بالمثلث اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس
السويس - السيد فلاح
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تابع اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس أعمال النظافة ورفع التراكمات من منطقة تعاونيات البحر الأحمر بحى فيصل، مؤكدا على الاستمرار فى رفع وإزالة أى مخلفات فورا وتفعيل عمل ساحة انتظار السيارات بمدينة تعاونيات البحر الأحمر والقضاء على العشوائيات المنتشرة أسفل العمارات.

وكلف محافظ السويس رئيس حى فيصل بعمل محاضر للمخالفين وصيانة وتطوير غرف التفتيش الخاصة بكل عمارة على نفقة السكان.

وطلب "صقر" من السكرتير العام للمحافظة تشكيل اتحاد شاغلين لمدن التعاونيات، مؤكدًا على أنه دعا رئيس هيئة التعاونيات لزيارة السويس خلال الفترة المقبلة لعرض الموضوعات والمشاكل التى تعانى منها مدن التعاونيات بالسويس.

كما توجه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس إلى منطقة المثلث للوقوف على الأعمال التى تمت لنظافة وتجميل المنطقة بعد رفع التراكمات وإزالة عددًا من الأكشاك العشوائية، مشددًا على استمرار الحملة من اجل انضباط الشارع والحفاظ على الشكل الجمالى العام للمنطقة.

وخلال الجولة التقى محافظ السويس بأهالى منطقة التعاونيات بحى فيصل ومنطقة المثلث بحى الأربعين، مستمعًا إلى طلباتهم ومناشدًا بأهمية الحفاظ على ما تم نظافة وعدم العودة للعشوائيات مرة أخرى.

رافق محافظ السويس فى جولاته اليوم اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس والعميد إيهاب سراج الدين رئيس حى الأربعين واللواء عبد العظيم محمد مدير عام المواقف وفاتن عبد العظيم رئيس حى فيصل ومحمد فتحى مسئول فريق الطوارئ والتدخل السريع بجهاز النظافة.

 


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