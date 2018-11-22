محافظ أسيوط يلتقى المواطنين ويكرم الجهات المشاركة فى إدارة أزمة أمطار عزبة سعيد

أسيوط - ضحا صالح

كرم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط الجهات المشاركة في إدارة أزمة الأمطار الغزيرة التي ضربت عزبة سعيد التابعة لقرية المعابدة الشرقية بمركز أبنوب الأسبوع الماضي وتسببت في تضرر بعض المنازل وغرق بعض الزراعات بالمياه وذلك تقديرًا لجهودهم في احتواء الأزمة والحد من مخاطرها كما كرم عبد السلام سيد علي رئيس تمريض وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى ساحل سليم المركزي.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لمحافظ أسيوط مع المواطنين بديوان عام المحافظة بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وجموع المواطنين.

وأشاد محافظ أسيوط – خلال اللقاء- بدور الجهات التي شاركت في إدارة الأزمة بالمحافظة بالتنسيق مع جميع القطاعات ورفع آثار الأمطار ورفع كفاءة المنشآت الخدمية بالقرية وشفط المياه وتمهيد الطرق ورصفها فضلًا عن دور مؤسسات المجتمع المدني التي سارعت في تقديم المساعدات العينية والمادية للأسر المضارة.

واستمع المحافظ – خلال اللقاء – إلى شكوى بعض الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية من خلال ترجمة لغة الإشارة معلنًا استجابته لإيجاد فرص عمل لهم بالتنسيق مع بعض مؤسسات المجتمع المدني ومساعدتهم على مواجهة ظروف الحياة فضلاً عن استقبال جميع شكاوي الأشخاص ذوي الإعاقة وسرعة التعامل معها وإيجاد الحلول لها بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية كما استجاب المحافظ لطلبات المواطنين المتعلقة بتنفيذ قرارات إزالة بعض التعديات والإشغالات ببعض قرى ومراكز المحافظة ونقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة لهم.

وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ موجة جديدة من إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والسير قدمًا في إجراءات تقنين وضع اليد للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين وفقًا للإجراءات والقواعد المنظمة لذلك.