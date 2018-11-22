ماتيس: محادثات السلام بشأن اليمن ستعقد مطلع ديسمبر المقبل فى السويد

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أعلن وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس أن محادثات السلام بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين ستعقد مطلع ديسمبر فى السويد.

ونقل راديو (سوا) الأمريكى مساء أمس الأربعاء، عن ماتيس قوله إن السعودية والإمارات تدعمان هذه المفاوضات ..مشيدا بدور دول مثل السويد والسعودية والإمارات فى التخفيف من المآسى الإنسانية فى اليمن.

ودعا وزير الدفاع إلى تعجيل التوصل إلى حل يضع حدا للنزاع، وقال إن "على المجتمع الدولى بالتنسيق مع الموفد الدولى مارتن جريفيث التعاون من أجل إيجاد حل سياسى للصراع وإنهائه".

وبالنسبة للمهمة الأمريكية فى سوريا، قال ماتيس إن واشنطن "لم تحدد موعدا زمنيا لإنهاء عملياتنا هناك"، مضيفا أن تحرير آخر معاقل داعش معقد.

وأوضح ماتيس أن الجانب الأمريكى طلب من قوات السورية الديمقراطية (قسد) التى يدعهما، التركيز على محاربة تنظيم داعش فى وسط وادى نهر الفرات، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية ستنشر أجهزة مراقبة بالتنسيق مع تركيا لمراقبة الحدود الشمالية فى سوريا.

وحول التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية المقررة فى ربيع 2019 ، أعلن وزير الدفاع الأمريكى أنها ستكون "أقل حجما" بغرض تسهيل المحادثات النووية مع كوريا الشمالية.