قوات الجيش اليمنى تسيطر على مواقع جديدة فى لحج

(أ ش أ)

سيطرت قوات الجيش اليمني، بدعم من المقاومة الشعبية والتحالف العربي، اليوم الخميس، على مواقع جديدة واستراتيجية فى منطقة الشريجة شمال محافظة لحج بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن مصدر عسكرى - لم تسمه - القول "إن قوات الجيش الوطنى حققت تقدما جديدا فى جبهة القبيطة، حيث تمكنت من تأمين منطقة (نجد قفل) من جهات (الشمال، والشرق، والجنوب)، بالإضافة إلى تحرير منطقة الكرب التى تطل على مناطق دياش وحميض".

وأضاف المصدر أن المعارك لا تزال مستمرة وسط تقدم قوات الجيش الوطنى لاستكمال تحرير مواقع فى المغنية، مشيرا إلى أن الميليشيات الانقلابية تتكبد خسائر كبيرة فى الأرواح والمعدات.

على جانب آخر، حررت قوات الجيش اليمنى مواقع جديدة فى جبهتى الشريجة والراهدة بين محافظتى لحج وتعز.

وأكد مصدر عسكرى - تحدث إلى (العربية الحدث) - أن قوات الجيش الوطنى شنت هجمات عنيفة على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثى الانقلابية فى جبهات القبيطة والشريجة والراهدة، حيث تمكنت من تحرير جبل خصلة جنوب شرقى مدينة الراهدة، فيما تواصل تقدمها باتجاه جبل القاهر.