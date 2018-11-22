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قطر يليكس: الهند تكشف تورط تنظيم الحمدين فى تمويل متورطين بأنشطة إرهابية

الخميس، 22 نوفمبر 2018 05:05 ص
قطر يليكس: الهند تكشف تورط تنظيم الحمدين فى تمويل متورطين بأنشطة إرهابية قطر يليكس
كتب هيثم سلامة
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كشفت حساب قطر يليكس، التابع للمعارضة القطرية، عن تورط تنظيم الحمدين فى دولة قطر من خلال دعم أنشطة الإرهاب فى جنوب الهند تحت غطاء دعم التعليم وجهود الإغاثة.

 

ونشرت قطر يليكس، "فيديو"، عبر حسابها على تويتر، وعلقت قائلة: "سلطات نيودلهى كشفت عن تورط مؤسسات حكومية قطرية فى تمويل المتورطين فى أنشطة بالإرهاب بجنوب الهند تحت غطاء دعم التعليم والإغاثة بينها".

 

 

وجاء فى الفيديو جراف، أن أصابع الدوحة امتدت إلى جنوب الهند، حيث كشفت صحيفة إنديان إكسبريس الصحفية الهندية، عن المؤامرة الخبيثة، بينما وضعت سلطات نيو دلهى بعض الشركات تحت المراقبة، حيث تتبعت مسارات أموال مشبوهة تذهب لمتورطين فى أنشطة إرهابية، خرجت من حسابات بنكية مجمدة على علاقة بمسلحين متطرفين.

 

وأفادت أن الاستخبارات الهندية كشفت عن دور الدوحة الخفى، حيث يتم دعم المنظمات المشبوه تحت غطاء التعليم والإغاثة، وأن بعضها تلقى دعمًا ماليًا مباشرًا من وزارة الأوقاف القطرية.


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