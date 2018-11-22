فصل الكهرباء عن مناطق بدمياط يومى السبت والأحد للصيانة

وأوضح البيان مناطق الفصل يوم السبت لمناطق" شارع الهلالي ، السوق القديم ، شارع السادات ، شارع القنال ، خلف الجبانة " والفصل يوم الأحد لمناطق " شارع خمسة حديث ناحية مقر هندسة كهرباء فارسكور ،شارع السلخانة القديمة ، الإستراحة ، السوق الجديد" والأفران " فرن الزعتري ، فرن محمد جبريل "، وذلك من الساعة 9 صباحا للإنتهاء من أعمال الصيانة.

أعلن قطاع كهرباء دمياط فرع هندسة فارسكور، عن فصل الكهرباء لأعمال الصيانة الدورية للمحولات وذلك يوم السبت والأحد الموافق 24 و25 نوفمبر الجارى.