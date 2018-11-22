فصل الكهرباء عن مناطق بدمياط يومى السبت والأحد للصيانة

أعلن قطاع كهرباء دمياط فرع هندسة فارسكور، عن فصل الكهرباء لأعمال الصيانة الدورية للمحولات وذلك يوم السبت والأحد الموافق 24 و25 نوفمبر الجارى.
وأوضح البيان مناطق الفصل يوم السبت لمناطق" شارع الهلالي ، السوق القديم ، شارع السادات ، شارع القنال ، خلف الجبانة " والفصل يوم الأحد لمناطق " شارع خمسة حديث ناحية مقر هندسة كهرباء فارسكور ،شارع السلخانة القديمة ، الإستراحة ، السوق الجديد" والأفران " فرن الزعتري ، فرن محمد جبريل "، وذلك من الساعة 9 صباحا للإنتهاء من أعمال الصيانة.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة