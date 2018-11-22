فران يذبح خطيبته وابنة شقيقتها للانتقام لزواجها باخر بدمنهور

شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة جريمة بشعة ، حيث تجرد عامل من الإنسانية وقام بذبح خطيبته السابقة وابنة شقيقتها التى لم تتعدى 7 سنوات وذلك بدافع الانتقام بعد علمه بشروع خطيبته السابقه من الزواج بشخص أخر.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية

وبالفحص تبين وصول " سامية .س .ح " 18 سنة و" جنا .ص .ال 7 سنوات " ابنة شقيقة الاولى " الى مستشفى دمنهور العام جثتين هامدتين اثر تلقيهما طعنات بالرقبة والصدر وبالزراعين .

وانتقل على الفور إلى مكان الحادث المقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم دمنهور والنقباء محمد عطاالله وأحمد شرف وأحمد البنا وتم ضبط المتهم ويدعى محمد م،ال 22 سنة فران ومقيم مدينة دمنهور.



ووفقا للتحريات الأولية التى قامت بها مباحث قسم دمنهور تبين سبب ارتكاب الجريمة هو الانتقام من المجنى عليهما بعد علم الجانى بشروع خطيبته السابقة الزواج من شخص اخر ورفضها القاطع الرجوع إليه.



فقام الجانى بترصد حركة الضحايا وانقض عليهما داخل شقة شقيقة المجنى عليهما مستخدما سلاحا أبيض ليس عدة طعنات لهما ويفر هاربا.

وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق