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فتاة تهرب من منزلها لضعف مجموع الثانوية العامة.. والشرطة تعيدها لأسرتها

الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:00 م
فتاة تهرب من منزلها لضعف مجموع الثانوية العامة.. والشرطة تعيدها لأسرتها أرشيفية
كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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نجحت قوة أمنية من قسم شرطة الظاهر بالقاهرة فى إعادة فتاة لأهلها، وذلك أثناء مرور القوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، وأمام محطة مترو غمرة أخطرتهم الأهالى بوجود طالبة تائهة ولم يستدل على أسرتها، وباصطحاب الفتاة للقسم ومناقشتها تبين أنها تدعى "إسراء. م" 18 سنه طالبة ومقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة.

وأوضحت الفتاة بأنها تركت منزل أسرتها وحضرت للقاهرة بواسطة إحدى سيارات الأجرة، ولم تستطع العودة مرة أخرى، وعلى الفور تمكن ضابط قسم حقوق الإنسان بالقسم من التواصل مع والدتها "عبير. ف" وطلب منها الحضور للقسم لاستلام ابنتها.

وفى وقت لاحق حضرت للقسم والدة الفتاة، وأكدت أن ابنتها تعانى من أزمة نفسية بسبب ضعف درجاتها بالثانوية العامة، وتم تسليمها الفتاة، بعد أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتها، وقدمت المواطنة الشكر لرجال الشرطة لحسن رعاية نجلتها.

 


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