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غرفة شركات السياحة تنتهى من تشكيل مجلسها.. وحسام الشاعر رئيسا

الخميس، 22 نوفمبر 2018 11:00 م
غرفة شركات السياحة تنتهى من تشكيل مجلسها.. وحسام الشاعر رئيسا حسام الشاعر
كتبت آمال رسلان
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أنهت غرفة شركات السياحة فى اجتماعها مساء اليوم تشكيل المجلس الجديد، حيث حسم الخبير السياحى حسام الشاعر رئاسة غرفة الشركات بالتزكية فى الدورة الجديدة للمجلس فى حين حسم باسل السيسي منصب النائب، ومحمد فاروق أمينًا للصندوق. 
 
وضمت هيئة المكتب حسام الشاعر، علاء الغمرى، ويسري السعودي، وعلى المناسترلى.
 
وعلى مستوى اللجان، تولى أحمد إبراهيم رئاسة لجنة السياحة الدينية، ونادر عياد لجنه النقل والطيران، ولجنه التدريب علي المناسترلي، ولجنه شئون الأعضاء علاء الغمري، ولجنة فض المنازعات يسري السعودي، ولجنه السياحة الخارجية برئاسة جورج فوزي.
 
 
 

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غرفة شركات السياحة

اتحاد الغرف السياحية

وزارة السياحة

حسام الشاعر




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