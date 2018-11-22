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غدا.. عرض قانون المساواة فى الميراث على مجلس الوزراء التونسى

الخميس، 22 نوفمبر 2018 09:00 م
غدا.. عرض قانون المساواة فى الميراث على مجلس الوزراء التونسى الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى
أ ف ب
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أعلنت الرئاسة التونسية الخميس أن مشروع قانون المساواة بين النساء والرجال فى الميراث سيعرض الجمعة على مجلس الوزراء وذلك مقدمة لاحالته الى البرلمان حيث يتوقع التصويت عليه فى غضون أشهر.

وكان مشروع هذا القانون الذى أعلنه فى أغسطس الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى وغير المسبوق فى العالم العربي، أثار جدلا واسعا فى تونس وخارجها.

وباعتباره مبادرة رئاسية يتعين أن يعرض مشروع القانون أولا على مجلس الوزراء قبل مناقشته فى البرلمان فى لجنة برلمانية ثم فى جلسة عامة.

وقالت سعيدة قراش المتحدثة باسم الرئاسة التونسية "سيعلن الرئيس هذا القانون كقانون ذى أولوية" وبناء على ذلك يتوقع ان يتم التصويت عليه فى البرلمان "فى الاشهر القادمة".


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