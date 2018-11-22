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غادة والى: تعاون مستقبلى مع "أطفال السجينات" فى برامج حماية الغارمات

الخميس، 22 نوفمبر 2018 04:58 م
غادة والى: تعاون مستقبلى مع "أطفال السجينات" فى برامج حماية الغارمات غادة والى وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة
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قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها حرصت على التواجد والحضور في منتدى "بداية مش نهاية" لإرسال الشكر والتحية للكاتبة نوال مصطفى، مؤسسو رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية أطفال السجينات، لأنها تهتم بفئة تحتاج دعم ومساندة.
 
 
 
وأضافت أن مساندة فئة السجينات والغارمات لا يعنى فقط سداد الدين لكن بالعمل والإنتاج، كما أن الجمعية تقوم بدور هام جداً في التوعية، حول الحقوق والواجباتالاقتصادية لكل سيدة مصرية، ويجب أن تتضافر الجهود في هذا المجال من جمعيات المجتمع المدني.
 
 
وأكدت وزيرة التضامن أن جمعية رعاية أطفال السجينات لها إسهامات مقدرة وعظيمة، مضيفة: "أهنئ الجمعية على التزامها واستمرارها في هذا المجال، وعلى ما حققتهمن نجاحات داخل مصر وخارج مصر، فهي فائزة بجائزة صناع الأمل ضمن مبادرات محمد بن راشد العالمية".
 
 
وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية يولى اهتماماً كبيراً بالغارمات، وأن وزارة التضامن تريد العمل مع جمعية رعاية أطفال السجينات في برامج دعم وحماية السيداتالغارمات، والتأكد من انتظامهن في العمل، بالإضافة إلى الجهود التنموية من خلال التدريب المهني والتوظيف، أو من خلال اشتراك في مجموعات إدخار، المهم أن تخلصالنوايا وأن يكون هناك قدر من الوعي والتعهد، ونبتعد عن الاستدانة.
 
 
 
وقالت الوزيرة إن هناك مجهود كبير من الحكومة في مجال التأمين الصحي، والحماية التي تقدمها الدولة فى الإعاقة والحماية الحقيقية.
 
 
يذكر أن أعمال المنتدى الختامى لمشروع "حياة جديدة"الذي تقيمه "جمعية رعاية أطفال السجينات"، انطلق  اليوم الخميس ، برعاية وحضور وزيرة التضامن الاجتماعي،غادة والي، لعرض 500 قصة نجاح للغارمات وأطفالهن فى مجال التمكين الاقتصادى ودمج الفئات المهمشة والفقيرة، بالشراكة بين الجمعية ومؤسسة دروسوس، يحضرالمنتدى نقيب المحامين سامح عاشور، ومن الفنانين نيللى كريم وإلهام شاهين والعديد من البرلمانيين ومؤسسات المجتمع المدني.
 
 
 

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