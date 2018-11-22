غادة والى تستعرض اليوم إنجازات "تكافل وكرامة" بحضور رئيس الوزراء

تنظم وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الخميس، احتفالية بمناسبة مرور 3 سنوات على برنامج تكافل وكرامة تحت عنوان "من الحماية إلى الإنتاج"، وستعرض غادة والى، وزيرة التضامن، الإنجازات التى تحققت فى البرنامج لمساعدة الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتهم خلال هذه الفترة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وتشهد الجلسة الافتتاحية عرض نتائج إنجازات برنامج تكافل وكرامة ونتائج تقييم الأثر الدعم النقدى على حياة المستفيدين، ويشارك فيها رئيس مجلس الوزراء وممثل البنك الدولى، وستشهد الجلسة الأولى من المؤتمر مناقشة مشروطية الصحة والتعليم، من أجل الاستثمار فى رأس المال البشرى، بمشاركة وزراء التربية التعليم والصحة والسكان، إلى جانب عرض لدراسة عرض لدراسة الخدمات التعليمية والصحية لمستفيدى برنامج تكافل وكرامة.

كما تشهد الجلسة الثانية دور المسئولية المجتمعية وتكنولوجيا المعلومات فى تعزيز سوق العمل.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أن برنامج تكافل وكرامة الذى تنفذه الوزارة منذ عام 2015 هو أول برنامج دعم نقدى مشروط يقدم للعائلات الأكثر فقراً والتى تعول أطفال دون سن الثامنة عشر والفئات الأكثر فقراً من المسنين وذوى الاحتياجات الخاصة، حيث نجح البرنامج خلال هذه الفترة بالوصول إلى 2 مليون و230 ألف أسرة، لافتة إلى أن برنامج تكافل قد بدأ عام 2018 فى تطبيق الشروط الواجبة لاستمرار الأسر المستفيدة من البرنامج فى تلقى الدعم النقدى والتى تتمثل فى انتظام الأطفال فى الحضور الدراسى بنسبة لا تقل 80%، بالإضافة إلى انتظام الأم فى إجراء زيارات الرعاية الصحية مرة كل 3 أشهر أثناء الحمل وبعد الولادة وفى مواعيد التطعيمات الأساسية للأطفال ومتابعة نمو الطفل من حيث الطول والوزن والصحة العامة.