video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 04:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

عودة الوفد القضائي المشارك فى المؤتمر القضائى الدولى لرؤساء المحاكم العليا

الخميس، 22 نوفمبر 2018 04:13 م
عودة الوفد القضائي المشارك فى المؤتمر القضائى الدولى لرؤساء المحاكم العليا المحكمة الدستورية
كتب إبراهيم قاسم
إضافة تعليق

عاد، اليوم الخميس، الوفد القضائي المشارك فى المؤتمر القضائى الدولى لرؤساء المحاكم العليا الذى تستضيفه الهند، للقاهرة.

 

وكان الوزير المفوض خالد الشاذلى ، القائم بالأعمال فى السفارة المصرية بنيودلهى بالهند، أقام حفل استقبال للوفد القضائى المصرى برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية المستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة، بمناسبة مشاركتهما فى المؤتمر القضائى الدولى لرؤساء المحاكم العليا الذى تستضيفه الهند هذا الأسبوع ، حضر الحفل المستشار التجارى أحمد ابراهيم على .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

واشنطن تسير عكس العالم.. قاضى أمريكى فى حكم بعدم تجريم الختان: غير دستورى

السفارة المصرية بنيودلهى تستقبل وفد الدستورية العليا المشارك بمؤتمر رؤساء المحاكم العليا

تأجيل دعوى عدم دستورية لائحة المأذونين لجلسة 9 ديسمبر المقبل

وفد قضائي

محاكم عليا

اخبار المحاكم




لا تفوتك
مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش

مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش

ننشر أول صور لموقع انهيار حائط مبنى على سور مدرسة ابتدائى دون خسائر بسوهاج

ننشر أول صور لموقع انهيار حائط مبنى على سور مدرسة ابتدائى دون خسائر بسوهاج

196 دولة فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض فى شرم الشيخ.. تراجع النظم البيئية والتغيرات المناخية أخطر التحديات التى تهدد البشرية فى العصر الحالى.. ومصر ترأس الاتفاقية العالمية حتى نهاية 2020

196 دولة فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض فى شرم الشيخ.. تراجع النظم البيئية والتغيرات المناخية أخطر التحديات التى تهدد البشرية فى العصر الحالى.. ومصر ترأس الاتفاقية العالمية حتى نهاية 2020

الحكومة تكشر عن أنيابها.. بدء الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بـالمحافظات.. "الزراعة" مصر خسرت 84 ألف فدان بعد 25 يناير.. وتطالب بحملات توعية بدور العبادة.. والحل فى منح قروض إسكان تعاونى

الحكومة تكشر عن أنيابها.. بدء الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بـالمحافظات.. "الزراعة" مصر خسرت 84 ألف فدان بعد 25 يناير.. وتطالب بحملات توعية بدور العبادة.. والحل فى منح قروض إسكان تعاونى

غدا أمطار على القاهرة والوجه البحرى.. غزيرة ورعدية على شمال الصعيد وحلايب

غدا أمطار على القاهرة والوجه البحرى.. غزيرة ورعدية على شمال الصعيد وحلايب

الأهلي يؤكد جاهزية أزارو لمواجهة الوصل رغم رحلة الطيران بين 3 دول

الأهلي يؤكد جاهزية أزارو لمواجهة الوصل رغم رحلة الطيران بين 3 دول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة