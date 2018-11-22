عودة الوفد القضائي المشارك فى المؤتمر القضائى الدولى لرؤساء المحاكم العليا

كتب إبراهيم قاسم

عاد، اليوم الخميس، الوفد القضائي المشارك فى المؤتمر القضائى الدولى لرؤساء المحاكم العليا الذى تستضيفه الهند، للقاهرة.

وكان الوزير المفوض خالد الشاذلى ، القائم بالأعمال فى السفارة المصرية بنيودلهى بالهند، أقام حفل استقبال للوفد القضائى المصرى برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية المستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة، بمناسبة مشاركتهما فى المؤتمر القضائى الدولى لرؤساء المحاكم العليا الذى تستضيفه الهند هذا الأسبوع ، حضر الحفل المستشار التجارى أحمد ابراهيم على .