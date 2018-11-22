عضو مجلس إدارة شركة "بى إنفستمنت" للاستثمار المباشر يكشف الأسرار لليوم السابع.. علاء سبع: تراجع البورصة "وقتى" وأتوقع تعافيها فى الربع الأول من العام المقبل.. وتعويم الجنيه والاستقرار السياسى دافعين للاستثمار

كتب هانى الحوتى

اندماج "سوديك" مع "مدينة نصر" يخلق ثانى أكبر كيان عقارى فى مصر



ندرس 10 فرص استثمارية بقطاعات مختلفة..ولن ننفذ أحدها العام الحالى



نتقدم للحصول على رخصة نشاط التمويل الاستهلاكى قبل نهاية العام..و200 مليون جنيه استثمارات فى قطاع النظام المالى غير المصرفى 2019

أكد علاء سبع أحد رواد سوق المال المصرى، أن التراجع الحاد للبورصة خلال الستة شهور الماضية وقتي، مؤكدا أنها ستعاود التعافى خلال الربع الأول من العام المقبل، كما أكد أن قرار تأجيل برنامج الطروحات الحكومية شجاع، ويدل على أن صاحب هذا القرار على دراية بالسوق.

أما عن رؤيته لنشاط الاستثمار المباشر، توقع سبع، والذى يشغل الشريك المؤسس عضو مجلس إدارة شركة "بى إنفستمنت" للاستثمار المباشر، فى حواره مع "اليوم السابع"، نمو نشاط الاستثمار المباشر فى مصر خلال الفترة المقبلة، بسبب قرار تعويم الجنيه والاستقرار الاقتصادى والسياسى، وإلى نص الحوار..

ما هى أسباب تراجع البورصة المصرية خلال الفترة الماضية؟

تراجعت البورصة المصرية خلال الفترة الماضية لسببين؛ الأول أزمة الأسواق الناشئة، ثانيا استمرار ارتفاع أسعار الفائدة رغم توقعات تراجعها خلال العام الحالى، ولكن بسبب ارتفاع أسعار الفائدة بالأسواق الناشئة المنافسة أجبر البنك المركزى على عدم تنفيذ خططه بخفضها تدريجياً، وبالتالى تواصل ارتفاع العائد على الاستثمار فى أدوات الدين.

وتأثرت مصر كثيراً باضطرابات الأسواق الناشئة نتيجة صغر حجم سوق المال المصرى، وضعف حجم السيولة به.

ومتى تتوقع تحسن أداء سوق المال المصرى؟

تراجع البورصة الحالى وقتى ولن يدوم طويلاً، وأتوقع تحسن الأداء خلال الربع الأول من العام المقبل، وذلك لأنه فى ظل تراجع البورصة الحالى حققت الشركات المقيدة نتائج أعمال جيدة وهو ما يعنى أن التراجع الحالى وقتى، وخلال الفترة المقبلة سيرى المستثمرون الأجانب هذا التحسن فى أداء الشركات المصرية مما يدفعهم لإعادة الاستثمار بها خاصة وأن أسعار الأسهم الحالية مغرية.

اضطرت الحكومة لتأجيل برنامج الطروحات الحكومية، كيف ترى القرار؟

قرار تأجيل برنامج الطروحات الحكومية شجاع، ويدل على أن صاحب هذا القرار على دراية بالسوق وفاهم، لأننا تعلمنا ألا تقف ضد السوق فهو مثل القطار سيدهس من يقف أمامه، وطالما أن بورصات الأسواق الناشئة تعانى من تراجع كان من الواجب تأجيل برنامج الطروحات.

هل تتوقع نمو نشاط الاستثمار المباشر فى مصر خلال الفترة المقبلة؟

نعم وذلك لسببين؛ الأول قرارات الإصلاح الاقتصادى وعلى رأسها قرار تحرير سعر الصرف، والذى "فك" مشاكل كثيرة بالسوق حجمت من تنفيذ صفقات واستحواذات جديدة، ثانيا الاستقرار الاقتصادى والسياسى فى مصر مقارنة بالدول المجاورة، وهو ما يجعلها الأنسب للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار بالشرق الأوسط سواء للشركات الراغبة فى فتح سوق جديد لها من خلال الاستحواذ أو مستثمرين ماليين يرون فرص جيدة للاستثمار بسوق المال.

ودليل على حديثى شركتنا "بى انفستمنت"، إذ كانت تركز قبل عام 2015 على تنمية الشركات التابعة، ومنذ عامين بدأت الاتجاه إلى عقد صفقات واستحواذات كثيرة فى قطاعات مختلفة.

وما هى القطاعات التى ستشهد تنفيذ صفقات استحواذ جديدة؟

قطاعات مختلفة أبرزها الأغذية والتعليم والصحة.

ننتقل لـ"بى إنفستمنت"..ما هى عدد الفرص التى تدرسها الشركة حالياً؟

تدرس الشركة حالياً 10 فرص استثمارية بعدة قطاعات مختلفة منها الأغذية والخدمات المالية غير المصرفية، ولن يتم تنفيذ أحدها العام الحالى.

تدار شركة بى إنفستمنت للاستثمار المباشر، بواسطة شركة بى بى اى بارتنرز، وتمتلك استثمارات فى 7 شركات تابعة، هى مدينة نصر للإسكان، وتوتال، وجيزة للأنظمة والحلول المتكاملة، وBEARD للاستانلس، وبى للدفع الإلكترونى، VITAS للتمويل متناهى الصغر تحت شركة ابتكار، وInfinity سولار، جورميه.

وهل ترحبون بعرض "سوديك" لشراء شركة مدينة نصر للإسكان؟ وما هى أسباب وفائدة الاندماج للشركتين؟

نعم نرحب بعرض شركة السادس من أكتوبر-سوديك لشراء شركة مدينة نصر للإسكان، والصفقة تسير وفقاً للجدول الزمنى المتوقع، وقد يتم تنفيذها قبل نهاية العام.

أما عن أسباب الاندماج، فشركة سوديك تتميز باسم قوى فى سوق العقارات، وخبرة قوية فى إدارة المجتمعات العمرانية وإدارة محترفة، فى المقابل تتميز شركة مدينة نصر للإسكان بإدارة قوية نجحت فى زيادة المبيعات سنوياً من 200 مليون جنيه إلى 5 مليار جنيه، ومحفظة أراضى ضخمة تضمن استدامة تنفيذ مشروعات، وبتحقيق الاندماج يستفيد المستثمر من مزايا الشركتين سواء الإدارة أو تنويع محفظة الأراضى مما يخلق كيان أقوى من كل شركة منفردة، وهذا الكيان سيعد ثانى أكبر شركة عقارية فى السوق المصرى من حيث حجم الأراضى والمبيعات.

وبالنسبة لفائدته، سيحقق الاندماج زيادة فى حجم المبيعات بسبب تنوع المنتجات العقارية التى ستعرضها للعملاء، بالإضافة إلى تحقيق وفرة فى التكلفة بسبب المزايا التى ستحصل عليها نتيجة ضخامة مشترياتها وهو ما يعطيها قدرة تنافسية أعلى، علاوة على إدارة قوية.

وهل ستستمر شركة مدينة نصر للإسكان فى البورصة بعد الاندماج؟

نعم ستسمر فى القيد بالبورصة، ولكن بعض مساهمين شركة مدينة نصر -حسب رغبتهم- سيكون لهم حصة فى سوديك، وهو ما سيزيد من حجم السيولة بها مما يمنحها الفرصة للانضمام لبعض المؤشرات الدولية لجذب شريحة جديدة من المستثمرين.

ذكرت أن بعض امتلاك مساهمى مدينة نصر للإسكان حصة بسوديك حسب رغبتهم، ماذا يعنى ذلك؟

عند تقدم شركة سوديك بعرض رسمى، سيصبح القرار لكل مساهم مبادلة أسهمه من عدمه، وكل المستثمرين الكبار بشركة مدينة نصر للإسكان مرحبين بالعرض وامتلاك حصة بسوديك.

تنفيذ الصفقة بطريقة مبادلة الأسهم يجعلها الأولى فى مصر، هل تتوقع نجاح تلك الآلية؟

نعم أتوقع نجاح آلية مبادلة الأسهم فى السوق المصرية، كما أتوقع إتمام العديد من الصفقات من خلالها، لأنه من أهم أسباب طرح الشركات بالبورصة، هو توفر سيولة لشراء شركات جديدة، وهذه الميزة كانت محدودة فى سوق المال المصرى، ولكن مع إتاحة آلية مبادلة الأسهم سيزداد عدد الصفقات مما سيكبر الكيانات القائمة وسيزود السيولة.

ما هى الأنشطة الجديدة التى تعتزم إضافتها لمجموعة ابتكار؟

نعتزم إضافة نشاط تمويل الشراء بالتقسيط "التمويل الاستهلاكى" لمجموعة ابتكار التى تقدم العديد من الأنشطة المالية غير المصرفية وهى التمويل متناهى الصغر، الدفع الإلكترونى، شركة تمويل والتى تضم التأجير التمويل والتمويل العقارى وشركتين آخرتين وسيتم إضافة التمويل الاستهلاكى تحت مظلتها..وسنتقدم للحصول على رخصة النشاط قبل نهاية العام.

تعد الرقابة المالية حالياً قانون لتنظيم التمويل الاستهلاكى، ما هى أبرز تطلعاتك بشأنه؟

التمويل الاستهلاكى يمر بمرحلة تغيرات كبيرة وسريعة فى العالم كله، ولذا لا بد أن مشروع القانون الجديد يتماشى مع تلك التغيرات، خاصة وأن هذا القطاع فى أغلب الدول يشهد نمواً مرتفعاً..ثانيا تجنب ما حدث فى بعض الدول أن يسبب هذا القطاع عبء على المواطنين، بسبب إتاحة تمويلات للمستفيدين تفوق قدرتهم على السداد أو مدد سداد أطول من العمر الافتراضى للمنتج وهو ما يتسبب فى تعثرهم عن السداد.

ولذا يجب أن يضع مشروع القانون الجديد ضوابط لعدم منح تمويلات للمستفيدين بأكثر من قدرتهم على السداد وأن تتماشى مدد السداد مع العمر الافتراضى للسلعة..مثلا لا يجب تقسيط "بقالة" على 5 سنوات فى حين سيستهلكها المستفيد خلال أسبوع.

هل هناك استثمارات جديدة سيتم ضخها بمجموعة ابتكار العام المقبل؟

نخصص مبلغ أقل من 200 مليون جنيه لتنمية أنشطة الشركة العام المقبل.

لماذا تهتم "بى إنفستمنت" بالقطاع المالى غير المصرفى، وأى أنشطة ترى لها فرص نمو أكبر؟

لدينا اهتمام بالقطاع المالى غير المصرفى منذ حتى قبل بيع بلتون؛ لأن هذا القطاع يشهد نمواً بسبب التغيرات التكنولوجية التى حدثت فى العالم كله، ومصر مازالت فى بداية الطريقة لهذا النمو، بدليل أن الشركات المماثلة فى هذا المجال حققت نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية.

ولا نرى فرص نمو أكبر لنشاط بعينه، لأن كل نشاط فى هذه المجموعة بيخدم الشركات الأخرى..فمثلا عندما ينمو الدفع الإلكترونى يساعدك أكثر على نمو التمويل متناهى الصغر والتمويل الاستهلاكى.

"بى إنفستمنت" تمتلك حصص بشركتين للدفع الإلكترونى، هل هناك نية للاستحواذ على حصة بشركة أخرى؟

ليست هناك نية للاستحواذ على حصة بشركة دفع إلكترونى أخرى، لأننا نرى أن نجحنا فى ضم شركتى "مصارى، bee" واللتان يحتلا حصة من 30-40% بالسوق، ولذا فهما كيان قوى يساعدنا على تنفيذ خططنا..ونعمل خلال الفترة المقبلة على ضخ استثمارات فى زيادة نقاط البيع والأكبر فى استثمارات تكنولوجية داخل الشركتين.

كيف يدعم الاستثمار فى الدفع الإلكترونى خطط الدولة بشأن الشمول المالى؟

فى البداية هناك قاعدة أن أفضل استثمار يكون فى القطاع الذى تشجعه الدولة، وفى ظل توجه الدولة لتطبيق الشمول المالى فهذا سيؤدى إلى نمو سوق الدفع الإلكترونى..بجانب أن هذا القطاع يعتمد بصورة كبيرة على التكنولوجيا، ومع تغير التكنولوجيا فأنه يدخل فى مرحلة جديدة..فمثلا اعتمدت شركات الدفع الإلكترونى فى السابق على دفع وشحن فواتير المحمول، أما حاليا تستخدم لدفع أغلب فواتير الخدمات الحكومية مثل الكهرباء والمياه والغاز، ومستقبلا ستزيد عدد الخدمات.

ومتى سيتم طرح مجموعة ابتكار بالبورصة؟

تم تأسيس مجموعة ابتكار منذ عام، وبدأت برأس مال 30 مليون جنيه وبلغ حاليا 398 مليون جنيه..وطرحها بالبورصة يتطلب أولا وجود عدد من الميزانيات توضح للمستثمر تاريخ لأداء الشركة يقدر من خلال بناء تصوراته لقيمتها، وهذا لن يحدث قبل عامين على الأقل.

بعد شراء حصة بشركة "جورميه" للأغذية، هل سيتم طرحها بالبورصة؟

يمكن طرح "جورميه" بالبورصة، ولكن حجمها فى الوقت الحالى لا يتناسب مع الطرح، ولذا يجب أن يزيد حجم الشركة قبل طرحها.

أنسب حجم لطرح شركة بالبورصة لا يقل عن 2.5 مليار جنيه.