عاصفة ضبابية تسبب انعدام الرؤية فى أستراليا

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

ضربت عاصفة ضبابية اليوم الخميس، أستراليا مما تسببت فى انعدام الرؤية وإعاقة الحركة المرورية بشكل كبير، بحسب صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

يذكرأن، شهد مواطنو مدينة كراسنويارسك الواقعة شمال روسيا ضبابا كثيفا يغطي جسر فوق نهر ينسي الجمعة الماضى.

وتداول المواطنون لقطات صور وفيديو لهذه الظاهرة المدهشة في شبكات للتواصل الاجتماعي عرضته فضائية روسيا اليوم، مشيرين إلى حدوث الضباب نتيجة تبخر ينبعث من النهر الذي عادة ما لا يتجمد في هذا المكان أثناء حلول البرد.