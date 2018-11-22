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عاصفة ضبابية تسبب انعدام الرؤية فى أستراليا

الخميس، 22 نوفمبر 2018 08:03 ص
عاصفة ضبابية تسبب انعدام الرؤية فى أستراليا عاصفة ضبابية
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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ضربت عاصفة ضبابية اليوم الخميس، أستراليا مما تسببت فى انعدام الرؤية وإعاقة الحركة المرورية بشكل كبير، بحسب صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

يذكرأن، شهد مواطنو مدينة كراسنويارسك الواقعة شمال روسيا ضبابا كثيفا يغطي جسر فوق نهر ينسي الجمعة الماضى.

وتداول المواطنون لقطات صور وفيديو لهذه الظاهرة المدهشة في شبكات للتواصل الاجتماعي عرضته فضائية روسيا اليوم، مشيرين إلى حدوث الضباب نتيجة تبخر ينبعث من النهر الذي عادة ما لا يتجمد في هذا المكان أثناء حلول البرد.

ضباب (1)
 
 
ضباب (2)
 

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