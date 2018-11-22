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الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:58 م
خالد صلاح
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طالب ماليزى يدرس بالأزهر يقرأ القرآن الكريم بأصوات القراء المصريين

الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:11 م
طالب ماليزى يدرس بالأزهر يقرأ القرآن الكريم بأصوات القراء المصريين تكريم الطلبة الوافدين بالأزهر
كتب لؤى على تصوير حسام عاطف
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شهد حفل تخرج طلاب الدفعة الثامنة بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؛ لتشجيع طلاب العلم الوافدين من شتى بقاع الدنيا للدراسة بالأزهر الشريف، قراءة أحد الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف من دولة ماليزيا، للقرآن الكريم حيث قلد الطلاب عدد من القراء المصريين منهم الدكتور أحمد نعينع والشحات أنور، مما أثار إعجاب الحضور.

حضر الحفل الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، الدكتور محى الدين عفيفى، رئيس مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى، عضو هيئة كبار العلماء، ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، اللواء أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، الدكتور عبد الدايم نصير، مستشار فضيلة الإمام الأكبر للشئون العلمية وأمين عام المنظمة، السفير عبد الرحمن موسى، مستشار فضيلة الإمام الأكبر للعلاقات الخارجية وشؤون الوافدين، نواب رئيس جامعة الأزهر، عمداء الكليات، وسفراء الدول المعنية.

 


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