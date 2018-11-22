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ضبط 96 هاربًا من أحكام قضائية وتنفيذ 1072 حكما فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:27 ص
ضبط 96 هاربًا من أحكام قضائية وتنفيذ 1072 حكما فى حملة أمنية بالإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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 شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من  تنفيذ 1072 حكمًا متنوعًا منها 760حكمًا جزئيا  و31 حكم مستأنف و254 حكم غرامات ، 26 حكم مخالفات وهارب من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 10500 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 96 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

وتم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 


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