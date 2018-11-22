ضبط 1847 متهمًا هاربًا و28 طن أرز وأسمدة مدعمة فى حملة أمنية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة حملة مكبرة لضبط العناصر الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث والعميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية والعميد عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور عن ضبط 1847متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس.

كما تم تحرير 2106 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 2130 إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.

وفى مجال المراقبين الهاربين تم ضبط "م .ح.ك"، عاطل، ومقيم ببندر الدلنجات، المراقب في قضية جنايات مركز كوم حماده، سرقه بالإكراه لمدة ثلاث سنوات، وج .ا.ع. 26 عاطل قسم كفر الدوار المراقب في قضيه جنايات قسم دمنهور سرقه بالإكراه، كما تم ضبط صيدلتين بدمنهور وأبو المطامير لبيعهما أدوية، ومنشطات جنسية غير مصرح بها.



وفي مجال الـقـضايا التموينيـه تم ضبط "ه .ع.ا" 45 سنة، صاحب محل لبيع الأسمده الزراعيه بمدينة وادى النطرون، لقيامه بتجميع أسمدة زراعيه مدعمة وضُبط بحوزته 18 طن أسمده زراعيه مدعمة.

وتم ضبط "ع .ع.ع "63 سنة، تاجر حبوب، وصاحب مخزن حبوب بمركز دمنهور وبحوزته كمية 10 طن أرز شعير.

وكذاك ضبط ع.ف.ك. 45 سنة صاحب محطة تمويل سيارات كائنه بمركز وادى النطرون لقيامه بتجميع مواد بتروليه مدعمة لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وضُبط بحوزته كميـة 500 لتر سولار و 500 لتر بنزين 80.

وتم ضبط "ر.ح.ع" صاحب مصنع أعلاف بمدينة أبوالمطامير، وضُبط بحوزته كميـة 100ر5 طن أعلاف.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط 3 عاطلين لتكوينهم تشكيلا عصابيا للإتجار فى المخدرات بمدينة دمنهور.

وبالفحص تبين ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور بقيادة المقدم حسن قاسم مفادها قيام كل من : "ا .ص.م"، 31 سنة، عاطل، و"رضا .م.ع."، 29 سنة، عاطل، و"عبده .م.ا."، 27 سنة، عاطل بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدره متخذين من مدينة دمنهور مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي .

بتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين المذكورين بأماكن ترددهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم حال مزاولتهم نشاطهم الإجرامي بمدينة دمنهور، وبحوزة الأول 26 تذكرة لمخدر الهيروين تزن، و فرد خرطوش، وبحوزة الثاني 21 تذكرة لمخدر الهيروين، وبحوزة الثالث 16 تذكرة لمخدر الهيروين.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدره بقصد الإتجار.