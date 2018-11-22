ضبط مرتكبى واقعة اقتحام منزل مواطنة والتعدى عليها لسرقتها بأسيوط

كتب محمود عبد الراضي _ دينا الحسيني

نجحت مباحث قسم شرطة أول أسيوط فى ضبط مرتكبى واقعة اقتحام منزل مواطنة والتعدى عليها بقصد سرقتها.

كان بلاغا قد ورد لقسم شرطة أول أسيوط من المواطنة "منال ص" 41 سنة ربة منزل ومقيمة بدائرة القسم، بأنه حال تواجدها بالمنزل قام شخص مجهول بالطرق على باب مسكنها وأفصح لها أنه قارئ بشركة الغاز وطلب منها قراءة العداد وفور دخوله تعدى عليها بمقبض طبنجة، مما أدى إلى إصابتها بجرح سطحى بالرأس، اعتقاداً منه بوجود مبالغ مالية بحوزتها وقام بتفتيش الشقة فلم يعثر على ثمة مبالغ مالية وفر هارباً دون الإستيلاء على ثمة متعلقات، وإتهمت ف . ر 32 عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط زوج شقيقتهابتحريض المذكور لوجود خلافات سابقة بينهما.

وعلى الفور إنتقلت مباحث القسم وبالبحث والتحرى وفحص كاميرات المراقبة بمحيط محل الواقعة تبين تواجد المتهم برفقة "محب . ك" مالك مطعم ومقيم بذات الناحية بالطريق المؤدى إلى محل الواقعة ، وتم ضبط المتهمين وبحوزة الأخير طبنجة محدثة صوت وبعرضه على المبلغة تعرفت عليه ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد السرقة بتحريض من الأول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.