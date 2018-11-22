ضبط تشكيل عصابي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بشبرا الخيمة

تمكنت مباحث القليوبية ، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير وترويج المحررات الرسمية بشبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق

تلقي اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية اخطارا بقيام عاطل ، و تاجر مُقيمين بشبرا الخيمة بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى إرتكاب جرائم تزوير المستندات والمحررات الرسمية ، ورخص القيادة والتسيير ، وترويجها على عملائهما الراغبين فى إستخدامها .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما بمسكنهما وبحوزتهما جهاز كمبيوتر بمشتملاته ،وطباعة ،وشهادات خبرة وخطابات تأمين ونماذج بيانات نجاح خالية البيانات ، وشهادات طبية ، وعددٍ من المحررات المنسوب صدورها لجهات مختلفة ( جميعها مزورة )، ومبلغ مالى قدره ( 4905 جنيه ) .

بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية ، وحيازتهما للمضبوطات .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.