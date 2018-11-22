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ضبط تشكيل عصابي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بشبرا الخيمة

الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:59 م
ضبط تشكيل عصابي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بشبرا الخيمة اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية
القليوبية نيفين طه
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تمكنت مباحث القليوبية ، من ضبط  تشكيل عصابى تخصص فى تزوير وترويج المحررات الرسمية بشبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق 
 
تلقي اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية اخطارا بقيام  عاطل ، و تاجر  مُقيمين بشبرا الخيمة بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى إرتكاب جرائم تزوير المستندات والمحررات الرسمية ، ورخص القيادة والتسيير ، وترويجها على عملائهما الراغبين فى إستخدامها .
 
 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما بمسكنهما وبحوزتهما جهاز كمبيوتر بمشتملاته ،وطباعة ،وشهادات خبرة وخطابات تأمين ونماذج بيانات نجاح خالية البيانات ، وشهادات طبية ، وعددٍ من المحررات المنسوب صدورها لجهات مختلفة ( جميعها مزورة )، ومبلغ مالى قدره ( 4905 جنيه ) .
 
 بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية ، وحيازتهما للمضبوطات .
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
 
 
 
 

 

 


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