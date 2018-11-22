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ضبط تشكيل عصابى للإتجار بالمواد المخدرة وتحريز 20 كيلو حشيش بالقليوبية

الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:36 م
ضبط تشكيل عصابى للإتجار بالمواد المخدرة وتحريز 20 كيلو حشيش بالقليوبية المتهمين بعد القبض عليهم
كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة  بالقليوبية، وبحوزتهم 20 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وأسلحة نارية وذخائر.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد رصدت تشكيلاً عصابياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق واسع متخذين من دائرة قسم شرطة قها بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى غير المشروع ، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى ، وهم زعيم التشكيل "سالم . م . م "،  عاطل ، ومقيم بدائرة قسم شرطة قها بالقليوبية محكوم عليه بالحبس ثلاثة أشهر فى إحدى القضايا ، و"محمد . س . م ،عاطل ، نجل الأول ، و"عيد . م . م ،  عاطل ، شقيق الأول، ومقيم بذات العنوان سبق إتهامه فى قضية مخدرات  .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ، تم إستهداف عناصر التشكيل وضبطهم مستقلين سيارتين حال تواجدهم بطريق قها ـ شبين القناطر بدائرة قسم شرطة قها ، وبحوزتهم  140  طربة لمخدر الحشيش بالإضافة لكميات كبيرة مجزأة لذات المخدر ومعدة للترويج وزنت جميعها  20 كيلو جرام ،بندقية آلية عيار 7,62×39مم ،بندقية خرطوش عيار 12مم ،141  طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالى قدره 14 ألف جنيه  .

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم وإستخدام السيارتين فى عملية النقل والترويج والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للدفاع عن نشاطهم الإجرامى ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 


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