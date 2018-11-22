ضبط بانجو وحشيش وطبنجة وعملات أجنبية بحوزة مواطن بطريق أسيوط الغربى

ضبطت خدمة القطاع الثالث لتأمين طريق القاهرة/الفيوم الصحراوي، أثناء إعداد تمركز أمنى أسفل البوابات الحدودية، بدائرة مركز شرطة طامية، سيارة ملاكى صينية الصنع، يقودها مزارع بحوزته سلاح نارى بدون ترخيص، و125 جرام مخدرات، ومبالغ مالية.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من رئيس خدمة القطاع الثالث لتأمين طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، بتمكنهم من ضبط سيارة ماركة زوتي" صينى الصنع"، ملك وقيادة "م.أ" (57 سنة-مزارع)، ومقيم بعزبة فوزى مراد بدائرة مركز سنورس، وبحوزته طبنجة ماركة براونج عيار 9 مم بلجيكى الصنع بالخزينة الخاصة بها، بداخلها 9 طلقات، وطربة من جوهر الحشيش المخدر تزن 90 جرام، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 35 جرام، ومبلغ مالى قدره 18 ألف و500 جنيها مصريا و 900 دولار أمريكي.

وبمواجهة المتهم، أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وملكيته للسلاح النارى والمبلغ المالى المضبوط.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.