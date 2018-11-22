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ضبط "البلطجى" ورفاقه فى مداهمات أمنية بالإسماعيلية

الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:12 م
ضبط "البلطجى" ورفاقه فى مداهمات أمنية بالإسماعيلية اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية
كتب محمود عبد الراضي
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شنت أجهزة الأمن فى الإسماعيلية حملات أمنية مكبرة استهدفت الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمخدرات.

 

وأثمرت جهود الحملات الأمنية التى قادها اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية عن ضبط "أحمد.م" وشهرته "أحمد أبو موسى" عامل مقيم المنايف،  دائرة مركز أبوصوير سبق اتهامه فى القضية جنايات مركز الإسماعيلية بتهمة شروع فى سرقة وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش و3 طلقات من ذات العيار.

 

وضبطت أجهزة الأمن "يونس.م" عامل مقيم حى السلام،  بحوزته 60 جرام من مخدر الفودو و75 جنيها، وهاتف محمول.

 

وتمكنت الحملات الأمنية من ضبط "أحمد.أ" وشهرته البلطجي،  مقيم حى السلام سبق اتهامه فى القضية رقم 1135/2014 جنح قسم اول بتهمة "سرقة متجر" بحوزته كمية من مخدر الاستروكس وزنت 80 جرام ومبلغ مالى 70 جنيها، وضبط مجموعة من الأشخاص الآخرين.

 


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