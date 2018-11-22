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صور.. موظفو تونس يطلقون إضرابا عاما يشمل المدارس والمستشفيات

الخميس، 22 نوفمبر 2018 03:05 م
صور.. موظفو تونس يطلقون إضرابا عاما يشمل المدارس والمستشفيات جانب من المظاهرات
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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انطلق، اليوم الخميس، إضرابا عاما بين الموظفين فى تونس جراء رفض الحكومة مطالب اتحاد الشغل حول الأجور، حيث شهدت العاصمة تونس وعدد من المدن مظاهرات حاشدة.

أطفال تونسيون يسيرون أمام أحد المدارس المغلقة بسبب الإضراب

أطفال تونسيون يسيرون أمام أحد المدارس المغلقة بسبب الإضراب

 

وشمل الإضراب المدارس والجامعات والمستشفيات العامة إضافة للوزارات. وحافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل.

أعداد كبيرة من الموظفين التونسيون شاركوا فى التظاهرات
أعداد كبيرة من الموظفين التونسيون شاركوا فى التظاهرات
المتظاهرون احتشدوا أمام محكمة تونسية
المتظاهرون احتشدوا أمام محكمة تونسية
تونسية تهتف خلال المظاهرات
تونسية تهتف خلال المظاهرات
تونسيون يشاركون المظاهرات
تونسيون يشاركون المظاهرات
حشد كبير من المواطنين التونسيون
حشد كبير من المواطنين التونسيون
حواجز أمنية تفصل بين المتظاهرين ورجال الأمن
حواجز أمنية تفصل بين المتظاهرين ورجال الأمن
رجل أمن يقف أمام المتظاهرين
رجل أمن يقف أمام المتظاهرين
عدد من الموظفين المشاركين فى الإضراب
عدد من الموظفين المشاركين فى الإضراب
لافتات يحملها موظفو تونس
لافتات يحملها موظفو تونس
مسن تونسى يشارك فى المظاهرات
مسن تونسى يشارك فى المظاهرات
مواطن يرفع رغيف خبز خلال مظاهرات اليوم فى تونس
مواطن يرفع رغيف خبز خلال مظاهرات اليوم فى تونس
موظفون تونسيون يشاركون فى الإضراب
موظفون تونسيون يشاركون فى الإضراب

 


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