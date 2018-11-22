صور.. غادة والى تكشف زيادة استهلاك الأسر المستفيدة بتكافل وكرامة من الغذاء

كتب مدحت وهبة تصوير حسين طبال

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة الصحة بميكنة القوميسيون الطبى الخاص بتحديد نسبة الإعاقة، ويتميز بدقة تمكن الوزارة من اكتشاف الشهادات المزورة، حيث خرجت من أى مكان وعبر أى طبيب، مشيرة إلى أن الوزارة نفذت أيضا قاعدة بيانات مميكنة تضم كل من يرى فى نفسه مستحقا للمساعدة، وتم ربطها بقواعد بيانات فى عدة وزارات ويتم تحديثها بشكل مستمر، حيث يتوقف الدعم بمجرد تسجيل وفاة المستفيد منه.





وأشارت الوزيرة إلى أن عدد الأسر المسجلة على قواعد بيانات البرنامج بلغت "حتى شهر نوفمبر الجارى 6 ملايين و359 ألفا و215 أسرة، فيما بلغ عدد أفراد الأسر المسجلة على قواعد بيانات البرنامج 24 مليونا و835 ألفا و418 فردا، وبلغ عدد الأسر المستفيدة بالنسبة لإجمالي الأسر المسجلة الصحيحة 2 مليون و213 ألفا و219 أسرة بنسبة 42%، وعدد أفراد الأسر المستفيدة بالنسبة لإجمالى عدد الأفراد المسجلين 9 ملايين و252 ألفا و873 فردا بنسبة 44%.





وأضافت غادة والى أن البرنامج ساهم فى حدوث تحسن فى المؤشرات الصحية والتعليمية والغذائية على مستوى الأسر المستفيدة، حيث تلاحظ اهتمام الأسر بالناحية التعليمية للأبناء والحرص على استمرارهم وانتظامهم فى التعليم مع متابعة مستوى تقدمهم الدراسى ومن الناحية الصحية أتاح الدعم الذى تحصل عليه الأسر لهم الفرصة للحصول على رعاية صحية أفضل من تلك التى كانوا يحصلون عليها سابقاً.





وكشفت عن ارتفاع معدلات الاستهلاك بين الأسر، حيث تمكنوا من التعايش مع ارتفاع الأسعار، فقد استطاعت تلك الأسر زيادة استهلاكها من الغذاء وتحسين نمطها الغذائي ما انعكس إيجاباً على الحالة الصحية لأفراد الأسرة، خاصة الأطفال، لافتة إلى أنه تلاحظ أن معدل استهلاك الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل" زاد بنسبة 8.4% مقارنة بالأسر غير المتلقية للدعم فقد ساهم البرنامج في انخفاض احتمالية معاناة الأسر المستفيدة من الفقر بنسبة 11% وفقاً لخط الفقر العالمى وبنسبة 8 % وفقاً لخط الفقر الإقليمى.







جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوى الثالث لبرنامج تكافل وكرامة اليوم والمقام تحت عنوان الحماية الاجتماعية المنتجة:"من الحماية إلى الإنتاج" وذلك تحت رعاية وحضور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور على المصيلحي وزير التموين و جيفري ادامز السفير البريطاني بالقاهرة وعدد من المسئولين.