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صور طلاب قرية ميت ربيعة بالشرقية يجملون مدارسهم بزراعة الأشجار المثمرة

الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:58 م
صور طلاب قرية ميت ربيعة بالشرقية يجملون مدارسهم بزراعة الأشجار المثمرة طلاب قرية ميت ربيعة بالشرقية يجملون مدارسهم بزراعة الأشجار المثمرة
الشرقية- فتحية الديب
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قام  العشرات من الطلاب بقرية ميت ربيعة البيضاء بمحافظة الشرقية، اليوم، بزرع عدد من الأشجار المثمرة، بأيدهم داخل فناء المدارس لتجميلها.

 

بحضور "محمد القبطان" صاحب مبادرة هنجملها، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي،والذي جاب عدد كبير من محافظات الجمهورية، لزراعة المدارس بالأشجار المثمرة بأيدي الطلاب داخل المدارس، لتوعيتهم بالحفاظ عليها.

فيما قام العشرات من الطلاب والطالبات، بمدرسة ميت ربيعة الإعدادية المشتركة، ومدرسة ميت ربيعة الإبتدائية رقم 2، ومعهد ميت ربيعة الأزهري، بحضور محمد علي مدير الإدارة التعليمية، و رفيق النشوي، مدير مكتب مدير الإدارة التعليمية،والسيد عبد السلام، رئيس الوحدة المحلية بقرية أولاد سيف، ومديري المدارس، بزرع فناء مدارسهم بعدد من الأشجار المثمرة، منها "الجوافة والرومان والزيتون والليمون".

طلاب يزرعون الاشجار امام المدارس (1)
 
طلاب يزرعون الاشجار امام المدارس (2)
 
طلاب يزرعون الاشجار امام المدارس (3)
 
طلاب يزرعون الاشجار امام المدارس (4)
 
طلاب يزرعون الاشجار امام المدارس (5)
 
طلاب يزرعون الاشجار امام المدارس (6)
 
طلاب يزرعون الاشجار امام المدارس (7)
 
طلاب يزرعون الاشجار امام المدارس (8)
 
طلاب يزرعون الاشجار امام المدارس (9)

 

 

 
 
 
 

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