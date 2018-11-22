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صور.. طالب وافد يدرس بالأزهر من نيجيريا يلقى قصيدة "مصر العزيزة"

الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:40 م
صور.. طالب وافد يدرس بالأزهر من نيجيريا يلقى قصيدة "مصر العزيزة" تكريم الطلبة الوافدين بالازهر
كتب لؤى على تصوير حسام عاطف
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شهد حفل تخريج طلاب الدفعة الثامنة بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، إلقاء أحد الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف،قصيدة بعنوان "مصر العزيزة"من تأليفه، التى تفاعل معها الحضور.
 
حضر الحفل الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، د .محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، د. محى الدين عفيفي رئيس مجمع البحوث الإسلامية، د. محمد عبدالفضيل القوصي عضو هيئة كبار العلماء ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، اللواء أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة ، د. عبدالدايم نصير مستشار فضيلة الإمام الأكبر للشئون العلمية وأمين عام المنظمة ، السفير عبدالرحمن موسي مستشار فضيلة الإمام الأكبر  للعلاقات الخارجية وشؤون الوافدين ، نواب رئيس جامعة الأزهر ، عمداء الكليات ، وسفراء الدول المعنية .
 

 

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