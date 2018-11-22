video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 05:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. ضبط 17 متهما بأسلحة نارية ومواد مخدرة فى حملة أمنية بالمحلة

الخميس، 22 نوفمبر 2018 04:31 م
صور.. ضبط 17 متهما بأسلحة نارية ومواد مخدرة فى حملة أمنية بالمحلة
الغربية – عادل ضرة
إضافة تعليق

نجح ضباط فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود وضباط مباحث قسم أول وثان وثالث ومركز المحلة بقيادة العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث بالمحلة وسمنود تحت اشراف اللواء السعيد شكرى مدير مباحث المديرية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية فى ضبط 17 متهما من حائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

حيث قامت عدة ماموريات في ذات التوقيت بجميع مراكز وأقسام فرع البحث الجنائي بالمحلة بعد تحديد أماكن اختبائهم أسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهم طبنجات وفرد خرطوش وأقراص مخدرة وحشيش وهيروين.

تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بنتيجة الحملة وتولت النيابة التحقيقات

1
1

 

2
2

 

3
3

 

4
4

 

5
5

 

6
6

 

7
7

 

8
8

 

9
9

 

10
10

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مدير أمن الغربية يزور معهد النور للمكفوفين بطنطا

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبارالغربية

اخبار الحوادث

مدير امن الغربية

مدير المباحث الجنائية




لا تفوتك
مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش

مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش

ننشر أول صور لموقع انهيار حائط مبنى على سور مدرسة ابتدائى دون خسائر بسوهاج

ننشر أول صور لموقع انهيار حائط مبنى على سور مدرسة ابتدائى دون خسائر بسوهاج

196 دولة فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض فى شرم الشيخ.. تراجع النظم البيئية والتغيرات المناخية أخطر التحديات التى تهدد البشرية فى العصر الحالى.. ومصر ترأس الاتفاقية العالمية حتى نهاية 2020

196 دولة فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض فى شرم الشيخ.. تراجع النظم البيئية والتغيرات المناخية أخطر التحديات التى تهدد البشرية فى العصر الحالى.. ومصر ترأس الاتفاقية العالمية حتى نهاية 2020

الحكومة تكشر عن أنيابها.. بدء الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بـالمحافظات.. "الزراعة" مصر خسرت 84 ألف فدان بعد 25 يناير.. وتطالب بحملات توعية بدور العبادة.. والحل فى منح قروض إسكان تعاونى

الحكومة تكشر عن أنيابها.. بدء الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بـالمحافظات.. "الزراعة" مصر خسرت 84 ألف فدان بعد 25 يناير.. وتطالب بحملات توعية بدور العبادة.. والحل فى منح قروض إسكان تعاونى

غدا أمطار على القاهرة والوجه البحرى.. غزيرة ورعدية على شمال الصعيد وحلايب

غدا أمطار على القاهرة والوجه البحرى.. غزيرة ورعدية على شمال الصعيد وحلايب

الأهلي يؤكد جاهزية أزارو لمواجهة الوصل رغم رحلة الطيران بين 3 دول

الأهلي يؤكد جاهزية أزارو لمواجهة الوصل رغم رحلة الطيران بين 3 دول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة