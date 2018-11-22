صور.. ضبط 17 متهما بأسلحة نارية ومواد مخدرة فى حملة أمنية بالمحلة

الغربية – عادل ضرة

نجح ضباط فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود وضباط مباحث قسم أول وثان وثالث ومركز المحلة بقيادة العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث بالمحلة وسمنود تحت اشراف اللواء السعيد شكرى مدير مباحث المديرية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية فى ضبط 17 متهما من حائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

حيث قامت عدة ماموريات في ذات التوقيت بجميع مراكز وأقسام فرع البحث الجنائي بالمحلة بعد تحديد أماكن اختبائهم أسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهم طبنجات وفرد خرطوش وأقراص مخدرة وحشيش وهيروين.

تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بنتيجة الحملة وتولت النيابة التحقيقات



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