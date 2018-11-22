صور.. سفارة مصر بالمغرب تحتفى بالوفد المشارك فى مهرجان سينما المؤلف بالرباط

؛ الذى يختتم دورته لهذا العام اليوم الخميس؛ بحضور نخبة من الفنانيين والمثقفين والإعلاميين المغاربة وممثلى الجالية المصرية بالمغرب؛ وأعضاء سفارة مصر بالرباط؛ الوزير مفوض محمد خليل والمستشارون احمد شوقي ومحمد فتوح مصطفى وعمر منيب.

حضر حفل الاستقبال الفنان محمود حميدة، الذى كرمه المهرجان فى دورته لهذا العام؛ ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية، وعمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمخرج هانى لاشين، والمخرج محمود سليمان، والفنان رمزى العدل، والناقد السينمائى نادر عدلى، والناقد محمد يوسف الشريف أمين عام مهرجان الإسكندرية السينمائى، والكاتبة ناهد صلاح، والناقد مدحت حسن، والمخرج عمر زهران.

ومن الفنانيين والإعلاميين والمثقفين المغاربة؛ تقدم الحفل الفنان الكبير عبدالوهاب الدكالى؛ والمنتج محمد دريد رئيس اتحاد المنتجين المغاربة ونائب رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب؛ وعبد الحق منطرش رئيس مهرجان الرباط الدولى لسينما المؤلف؛ والفنانون: عبد الكبير الركاكنة وإبراهيم بركات وفاطمة هراندى المعروفة باسم راوية التى كرمها مهرجان الرباط الدولى لسينما المؤلف فى دورته لهذا العام؛ وليلى المرينى وربيع القاطى ومنى اسعد والشاعر رشيد ياقوت والكاتبة ربيعة ريحان.

وأشاد السفير أشرف إبراهيم بالمشاركة المصرية المتميزة في مهرجان الرباط لسينما المؤلف؛ بوفد فنى وإعلامى رفيع المستوى؛ مؤكدا أن حجم تلك المشاركة وتكريم المهرجان للفنان محمود حميدة تعكس عمق الروابط الثقافية والفنية بين مصر والمغرب؛ وتقدير القائمين على المهرجان للفن المصرى عموما والفن السينمائى على نحو خاص؛ مشيرا إلى أن مهرجان سينما المؤلف من أهم وأقدم التظاهرات الفنية فى المغرب وعلى المستويين العربى والدولى؛ حيث انطلق المهرجان عام 1994؛ وحقق شهرة كبيرة وأصبح فى دائرة اهتمام نجوم السينما فى مصر والعالم.

وشدد سفير مصر بالرباط على أهمية دعم التواصل الثقافى بين البلدين، ووجود اهتمام من الجانبين لإنتاج أعمال سينمائية مشتركة تضم فنانين من مصر والمغرب؛ وكذلك الاهتمام بإنتاج مسلسلات درامية مشتركة تعرض فى البلدين، وأنه جارى التنسيق بين الجانبين فى هذا الشأن؛ حيث بحث محمد دريد رئيس اتحاد المنتحين المغاربة؛ ونائب رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب؛ سبل تنفيذ هذا المشروع الطموح مع المسئولين فى قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتلفزيون فى مصر؛ خلال مشاركته فى الدورة السابعة من "مونديال القاهرة للإعلام العربى" الذى نظمه الاتحاد العام للمنتجين العرب بالقاهرة مؤخرا؛ تحت شعار: "الإعلام والبيئة والتنمية المستدامة".