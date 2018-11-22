صور.. رئيس الوزراء: اقتصار الدعم النقدى ببرنامج تكافل على طفلين فقط اعتبار من يناير

كتب مدحت وهبة - منة الله حمدى - تصوير حسين طبال

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اقتصار الدعم النقدى فى برنامج المساعدات النقدية المشروطة تكافل على طفلين فقط، فى الأسرة بدلا من 3 أطفال بدءا من شهر يناير المقبل، لإتاحة الفرصة لدعم المزيد من الأسر الصغيرة بدلا، ويتم حاليا دراسة أكثر من سيناريو لترشيد الدعم العينى وسيتم إعلانها العام القادم، مطالبا تكاتف جميع جهود مؤسسات الدولة من أجل الحد من الزيادة السكانية ﻭأنه وفقا لتقارير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فإن عدد الزيادة السكانية يبلغ سنويا 2.5 مليون.





جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لبرنامج تكافل وكرامة اليوم والمقام تحت عنوان الحماية الاجتماعية المنتجة: "من الحماية إلى الإنتاج" وذلك تحت رعاية وبحضور غادة والى وزيرة التضامن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور رانيا المشاط والدكتور على المصيلحي وزير التموين والسيد جيفري ادامز السفير البريطاني بالقاهرة وعدد من المسئولين.







