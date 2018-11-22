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صور.. رئيس الوزراء: اقتصار الدعم النقدى ببرنامج تكافل على طفلين فقط اعتبار من يناير

الخميس، 22 نوفمبر 2018 11:44 ص
صور.. رئيس الوزراء: اقتصار الدعم النقدى ببرنامج تكافل على طفلين فقط اعتبار من يناير الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتب مدحت وهبة - منة الله حمدى - تصوير حسين طبال
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أعلن  الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اقتصار الدعم النقدى فى برنامج المساعدات النقدية المشروطة تكافل على طفلين فقط، فى الأسرة بدلا من 3 أطفال بدءا من شهر يناير المقبل، لإتاحة الفرصة لدعم المزيد من الأسر الصغيرة بدلا، ويتم حاليا دراسة أكثر من سيناريو لترشيد الدعم العينى وسيتم إعلانها العام القادم، مطالبا تكاتف جميع جهود مؤسسات  الدولة  من أجل الحد من الزيادة السكانية ﻭأنه وفقا لتقارير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فإن عدد الزيادة السكانية يبلغ سنويا 2.5 مليون.



جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لبرنامج تكافل وكرامة اليوم والمقام تحت عنوان الحماية الاجتماعية المنتجة: "من الحماية إلى الإنتاج" وذلك تحت رعاية  وبحضور غادة والى وزيرة التضامن  الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور رانيا المشاط والدكتور على المصيلحي وزير التموين والسيد جيفري ادامز السفير البريطاني بالقاهرة وعدد من المسئولين.



 

احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (1)
 
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (2)
 
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (3)
 
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (4)
 
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (5)
 
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (6)
 
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (7)
 
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (8)
 
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (9)
 
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (10)
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (10)

احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (11)
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (11)

احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (12)
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (12)

احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (13)
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (13)

احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (14)
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (14)

احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (15)
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (15)

احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (16)
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (16)

احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (17)
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (17)

احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (18)
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (18)

احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (19)
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (19)

احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (20)
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (20)

احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (21)
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (21)

احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (22)
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (22)

احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (23)
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (23)

احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (24)
 
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (25)
 
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (26)
 
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (27)
 
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (28)
 
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (29)

 


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الدعم النقدي

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ahmed

ارحمنا يا دكتور مصطفلى

انا كنت متخيل ان سيادتك ستقول سنضرب بيدمن حديد على التجار الجشعين والمتلاعبين بالسعار اللى بينهشوا فى لحمنا وكلكم واقفين بتتفرجوا عليهم وراضيين ...ارحمونا يرحمكم الله..انا اعرف ان مهام الوزراء المسئولين ما يسيبوش الناس فى مواجهه مع التجار فى ظل علمهم التامان ما فيشاحد ها يحاسبهم والجدع فيهم اللى يسرع فى الهبش لتكوين الثراءالسريع....الف شكر يا دكتور على مجهوداتك فى قطاع الاسكان وليسفى قطاعات اخرى نلمسها نحن الغلابه

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