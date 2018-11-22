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صور.. تزين جامعة أسوان.. والخريجون يطالبون بتعميم التجربة

الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:00 ص
صور.. تزين جامعة أسوان.. والخريجون يطالبون بتعميم التجربة
أسوان - صلاح المسن
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أكسبت حدائق اللاند سكيب والمساحات الخضراء بعدا جماليا وبيئيا لجامعة أسوان، وذلك بعد الخطوات التى بذلتها الجامعة مؤخرا لتحويل مساحات الرمال لمساحات خضراء، وذلك بمقر الجامعة بسحارى وتنسيقها بشكل جمالى وحضارى، فضلا عن مضاعفة المساحات المزروع وتحقيق التنمية مستدامة.

ويقول على صالح من شباب الخريجين بأسوان، إن اللاند سكيب الذى تم إنشاؤه بجامعة أسوان فى الآونة الأخيرة حول مدخلها لواجهة حضارية مشرفة رغم أن هذه الجامعة منشأة منذ عقود، حيث أصبح مدخل جامعة أسوان مميز وحضارى، حيث تعزز المساحات الخضراء الجانب البيئى بالجامعة.

ويشاركه الرأى هيثم شاذلى من شباب الخريجين أن الاند سكيب بجامعة أسوان أضاف منظرا جماليا وبيئيا، مناشدا أن تستعين جامعة أسوان بخبراء اللاند سكيب، فضلا عن تدريب كوادر شبابية وفتح دورات وكورسات للخريجين لتصميم مساحات اللاند سكيب بطريقة احترافية.

ويقترح عبد الله الجعفرى من شباب الخريجين بأسوان، أن يتم عقد دورات فى الاند سكيب بجامعة أسوا للخريجين، خاصة بعد أن أصبح لها سوق واعد فى المؤسسات والحدائق والفنادق والمنتجعات والنوادى التى تحرص على تصميم مساحات من اللاند سكيب علاوة على زيادة الدور المجتمعى لجامعة أسوان لتجميل شوارع أسوان بأشكال جمالية.

ويلفت منصور أبو الحسن من شباب الخريجين بأسوان، إلى ضرورة أن تعتمد جامعة أسوان اللاند سكيب "بيت خبرة" لتعميمه فى أسوان فضلا عن إشرافها على الحدائق الموجودة بمدينة أسوان بغرض تطويرها وإعادة تأهيلها وهيكلتها.

 وإضفاء حس جمالى عليها بجانب تعزيز شراكة جامعة أسوان مع الجهات التنفيذية والمجتمع المدنى والمبادرات المجتمعية الرائدة فى زيادة المساحات الخضراء بأسوان، فضلا عن تكثيف المشاركة فى أعمال التطوير والتجميل بطريق المطار.

ويناشد ياسر حامد من شباب الخريجين بأسوان بزيادة البرجولات الخشبية المغطاة واستكمال أعمال الزينة واللاند سكيب فى المسافات التى تفصل بين مبانى الكليات سواء فى مقر الجامعة بسحارى أو بمقر الجامعة بأسوان وكذلك استكمال الإضاءة لتكتمل بانوراما التجميل، مؤكدا على أن جامعة أسوان أصبحت تتفرد بالجانب الجمالى.

 

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