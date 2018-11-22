video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. السفير البريطانى بالقاهرة: المملكة المتحدة تدعم برنامج تكافل وكرامة

الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:21 م
صور.. السفير البريطانى بالقاهرة: المملكة المتحدة تدعم برنامج تكافل وكرامة جيفرى أدامز، السفير البريطانى بالقاهرة
كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال
إضافة تعليق

قال جيفرى أدامز، السفير البريطانى بالقاهرة، إن المملكة المتحدة يسعدها أن تشارك وزارة التضامن بالاحتفال بنجاحها الكبير الذى حققته من خلال برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، مؤكدا أن البرنامج يمثل شبكة للحماية الاجتماعية.

وأضاف أدامز، أن المملكة المتحدة تدعم البرنامج من خلال المساعدة الفنية والتقنية بالإضافة لتمويل مرحلة الأثر المستقل لتقييم الأثر الذى عرض نجاحا رائعا كتعليم الأطفال وتحقيق الأمن الغذائى بالإضافة إلى صحة المرأة، حيث أن 89% من المستفيدين من البرنامج سيدات، لافتا إلى أن الوزارة قدمت دليلا على أنها مستمرة فى الإصلاح ويجب أن يتم التوسع فى المستقبل والمملكة المتحدة مستمرة فى دعمها من أجل تحقيق النجاح المستدام.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى، بمناسبة مرور 3 سنوات على برنامج تكافل وكرامة تحت عنوان "من الحماية إلى الإنتاج"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وجيفرى أدامز السفير البريطانى بالقاهرة وعدد من المسئولين.
 

احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (1)
 
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (2)
 
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (3)
 
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (4)
 
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (5)
 
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (6)
 
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (7)
 
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (8)
 
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (9)
 
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (10)
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (10)

احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (11)
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (11)

احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (12)
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (12)

احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (13)
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (13)

احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (14)
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (14)

احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (15)
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (15)

احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (16)
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (16)

احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (17)
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (17)

احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (18)
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (18)

احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (19)
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (19)

احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (20)
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (20)

احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (21)
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (21)

احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (22)
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (22)

احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (23)
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (23)

احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (24)
 
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (25)
 
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (26)
 
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (27)
 
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (28)
 
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى (29)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. رئيس الوزراء: الدولة ستضرب بيدٍ من حديد على أى ممارسات فساد فى ملف الدعم

عادة والى: 26 مليار جنيه دعم تكافل وكرامة منذ إطلاقة

التضامن

غادة والي

دعم الوقود

موازنة التعليم والصحة




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة