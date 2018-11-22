صور.. السفير البريطانى بالقاهرة: المملكة المتحدة تدعم برنامج تكافل وكرامة

كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال

قال جيفرى أدامز، السفير البريطانى بالقاهرة، إن المملكة المتحدة يسعدها أن تشارك وزارة التضامن بالاحتفال بنجاحها الكبير الذى حققته من خلال برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، مؤكدا أن البرنامج يمثل شبكة للحماية الاجتماعية.



وأضاف أدامز، أن المملكة المتحدة تدعم البرنامج من خلال المساعدة الفنية والتقنية بالإضافة لتمويل مرحلة الأثر المستقل لتقييم الأثر الذى عرض نجاحا رائعا كتعليم الأطفال وتحقيق الأمن الغذائى بالإضافة إلى صحة المرأة، حيث أن 89% من المستفيدين من البرنامج سيدات، لافتا إلى أن الوزارة قدمت دليلا على أنها مستمرة فى الإصلاح ويجب أن يتم التوسع فى المستقبل والمملكة المتحدة مستمرة فى دعمها من أجل تحقيق النجاح المستدام.



جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى، بمناسبة مرور 3 سنوات على برنامج تكافل وكرامة تحت عنوان "من الحماية إلى الإنتاج"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وجيفرى أدامز السفير البريطانى بالقاهرة وعدد من المسئولين.

