صور.. أمن القاهرة يطارد الإشغالات ويضبط 37 بائعا ورفع 16 وعربة مأكولات

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، شملت كافة قطاعات العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بشوارع العاصمة، وإعادة المظهر الحضارى، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، من خلال ضبط السيارات والدراجات البخارية والتوك توك المخالفين من الشوارع.

واستهدفت الحملات التى تمت بإشراف اللواء محمد منصور، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، وبمشاركة كافة جهات المديرية المعنية (الإدارة العامة لمرور القاهرة - الإدارة العامة لمباحث القاهرة - قوات أمن القاهرة - إدارة شرطة المرافق) الميادين العامة والشوارع الرئيسية بكافة أنحاء العاصمة.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ 577 إزالة إدارية، 112إشغال طريق، وضبط 37 بائعا جائلا، 9 عربة يد لبيع الخضار والفاكهة، 3 تروسكل بيع فاكهة، 4عدم حمل شهادة صحية، 22 محضر تلوث بيئة، 46 محاضر إدارة بدون ترخيص، 3لافته إعلانات – 4 فاترينة استانلس – 5 توك توك - 6 إزالة عشش بشارع ترعة التوفيقية بالمطرية – 1 قرارا إزالة بالمطرية.

وفى مجال المرور تم ضبط (2051كلبش، 45تعطيل حركة المرور، 659سحب تراخيص، 3851 مخالفات نموذج 125، 148 تصالح، 23 طمس لوحات، 53 انتظار فى الممنوع، 18ملصقات ومعلقات، 110مخالفة شروط الترخيص، 28حظر سير النقل، 37دون رخصة قيادة، 29بدون رخصة تسيير، 116 أنبعاث دخان، 100 أمن ومتانة، 2 حجز درجات نارية، 2مركبات بدون لوحات ).

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واستمراراً لجهود المديرية فى فرض هيبة الدولة وسيادتها، وتفعيل التواجد الأمنى لإعادة الوجه الحضارى بكافة الطرق و المحاور و الميادين بالعاصمة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوى الميادين والشوارع للعمل على تحقيق السيولة المرورية مع العمل على رصد السيارات المتروكة بالشوارع ورفعها و مجابهة ظاهرة انتشار عربات التوك توك والأسواق العشوائية.