"صناعة الطباعة والتغليف" تشارك بمعرض التجارة البينية الأفريقية

كتبت – منى ضياء

قال أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف، أن الغرفة قامت بحجز مساحة للأعضاء بالتعاون مع المجلس التصديرى للطباعة والتغليف، للمشاركة بمعرض التجارة البينية الأفريقية، والذى يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يقام فى الفترة من 11 – 17 ديسمبر المقبل.

وأضاف جابر فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أنه من المستهدف مشاركة 15 شركة من أعضاء الغرفة بالمعرض، بهدف فتح السوق الأفريقى، وهو ما يتماشى مع استراتيجية القطاع فى غزو السوق الأفريقى خلال الفترة القادمة.