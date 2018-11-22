video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 03:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"صناعة الطباعة والتغليف" تشارك بمعرض التجارة البينية الأفريقية

الخميس، 22 نوفمبر 2018 03:04 ص
"صناعة الطباعة والتغليف" تشارك بمعرض التجارة البينية الأفريقية أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف
كتبت – منى ضياء
إضافة تعليق

قال أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف، أن الغرفة قامت بحجز مساحة للأعضاء بالتعاون مع المجلس التصديرى للطباعة والتغليف، للمشاركة بمعرض التجارة البينية الأفريقية، والذى يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يقام فى الفترة من 11 – 17 ديسمبر المقبل.

وأضاف جابر فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أنه من المستهدف مشاركة 15 شركة من أعضاء الغرفة بالمعرض، بهدف فتح السوق الأفريقى، وهو ما يتماشى مع استراتيجية القطاع فى غزو السوق الأفريقى خلال الفترة القادمة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاتفاقات التجارية: مصر تستضيف المعرض الأفريقى للتجارة البينية 11 ديسمبر

اخبار الاقتصاد

غرفة صناعة الطباعة والتغليف

أفريقيا

التجارة البينية




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة