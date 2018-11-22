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صرف صحى القاهرة: تكثيف أعمال تنظيف الـ "شنايش" تحسبا لسقوم أمطار

الخميس، 22 نوفمبر 2018 10:40 ص
صرف صحى القاهرة: تكثيف أعمال تنظيف الـ "شنايش" تحسبا لسقوم أمطار صرف - أرشيفية
كتب سيدالخلفاوى
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أكدت شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى أن أعمال تطهير شنايش الأمطار والشبكات تتم بشكل دائم ومستمر على مدار العام وتكون بشكل مكثف مطلع فصل الشتاء تحسبا لسقوط أمطار.
 
وأشار الشركة فى بيان لها، أن المعوقات التى تواجه فرق الصيانه المنتشرة بالعاصمة وقوف سيارات المواطنين أعلى شنايش الأمطار والمطابق، وناشدت الشركة المواطنين بتمكين عمال الصيانه من إجراءات التطهير للشنايش حفاظا على عدم وجود تجمعات مياه بالشوارع لإحداث السيولة المروريه التى تصب فى صالح المواطنين.
 
وفى سياق متصل قامت اللجان المشتركة من الأحياء والشركة بمراجعه جاهزية الإنفاق وشبكات الأمطار وإصلاح كافه الملاحظات وتم رصد بعض الحالات السلبية بوقوف بعض الباعه الجائلين بمعروضاتهم أعلى الشنايش وكذلك إلقاء المخلفات الخاصه بمحلات كشري داخل الشنايش وتم إخطار الأحياء المختصه عن هذه المناطق.
 
وفى سياق أخر رفعت محافظة الجيزة حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار وتم توزيع فرق بالبؤر التى تتجمع بها المياه لشفطها حال سقوط الامطار.
 

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