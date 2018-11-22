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شاهد.. سيلفى محمد بن زايد مع طالب إماراتى وتوجيه رسالة إلى والده

الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:55 ص
شاهد.. سيلفى محمد بن زايد مع طالب إماراتى وتوجيه رسالة إلى والده الشيخ محمد بن زايد
كتب محمد تهامى زكى
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أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن سعادته بلقاء عددٍ من الطلبة الإماراتيين فى الجامعات الفرنسية.

 

وقال بن زايد: "سعدت بلقاء عدد من طلبتنا الدارسين فى الجامعات الفرنسية، كلمتى لهم أن التعليم رهان المستقبل، فواصلوا خطاكم بدافعية أكبر نحو تحقيق طموحات الوطن وأمانيكم، بالمثابرة على التعلم المستمر".

 

وأضاف بن زايد: "نحرص دائمًا على توفير الحاضنات التعليمية المرموقة لتمكين طلبتنا من أفضل العلوم والمعارف".

محمد بن زايد
محمد بن زايد

 

وفى مقطع فيديو نشره أحد الطلاب، ظهر بن زايد وهو يلتقط سيلفى مع أحد الطلبة، سائلاً الطالب عن اسم ابيه، وبادر بتوجيه رساله إليه عبر الفيديو، قائلاً: "نفتخر بابنك.. ربنا يوفقه ويحفظه ويبارك فيه".

 


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