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شاهد.. التجهيزات النهائية لانطلاق بطولة الدايواثلون بالأقصر غدًا

الخميس، 22 نوفمبر 2018 03:47 م
شاهد.. التجهيزات النهائية لانطلاق بطولة الدايواثلون بالأقصر غدًا جانب من التجهيزات
الأقصر – أحمد مرعى
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بدأ مجلس مدينة الأقصر، بقيادة العميد أيمن الشريف، فى التجهيزات النهائية لإقامة فعاليات البطولة العربية والأفريقية والدولية للديواثلون التى ينظمها الاتحاد المصرى للترايثلون (الثلاثى)، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الأقصر.

وقال العميد أيمن الشريف، أنه يجرى العمل على قدم وساق لتجهيز ساحة معبد الأقصر لإقامة فاعليات البطولة والتى تنطلق فيها المنافسات، صباح يوم غداً الجمعة، وتتضمن مسابقات الجرى والدراجات، بمشاركة ما يقرب من 400 لاعب ولاعبة فى مختلف الفئات العمرية من مصر والدول العربية والافريقية والأجنبية.

وكان قد أكد أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصرى والعربى والأفريقى للترايثلون – فى بيان سابق - أن منافسات البطولة تقام بمدينة الأقصر وتتضمن مسابقات الجرى والدراجات، وتم عقد عددا من الاجتماعات المهمة التى تقام على هامش البطولة، أهمها اجتماع المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى للترايثلون، وكذلك اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربى، وأيضا الاتحاد الأفريقى، وأخيرا اجتماع الجمعية العمومية للدول الناطقة بالفرنسية وذلك بمشاركة ما يزيد على 37 دولة عربية وأفريقية وأجنبية وبحضور وفود رفيعة المستوى من الاتحادات العربية والأفريقية والدولية المختلفة.

 

 

شاهد التجهيزات النهائية لإنطلاق البطولة العربية والإفريقية والدولية للترايثلون غداً بالأقصر (1)
 
شاهد التجهيزات النهائية لإنطلاق البطولة العربية والإفريقية والدولية للترايثلون غداً بالأقصر (2)
 
شاهد التجهيزات النهائية لإنطلاق البطولة العربية والإفريقية والدولية للترايثلون غداً بالأقصر (3)
 
شاهد التجهيزات النهائية لإنطلاق البطولة العربية والإفريقية والدولية للترايثلون غداً بالأقصر (4)
 
شاهد التجهيزات النهائية لإنطلاق البطولة العربية والإفريقية والدولية للترايثلون غداً بالأقصر (5)
شاهد التجهيزات النهائية لإنطلاق البطولة العربية والإفريقية والدولية للترايثلون غداً بالأقصر (5)

 

شاهد التجهيزات النهائية لإنطلاق البطولة العربية والإفريقية والدولية للترايثلون غداً بالأقصر (6)
 
شاهد التجهيزات النهائية لإنطلاق البطولة العربية والإفريقية والدولية للترايثلون غداً بالأقصر (7)
 
شاهد التجهيزات النهائية لإنطلاق البطولة العربية والإفريقية والدولية للترايثلون غداً بالأقصر (8)

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