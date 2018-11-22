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سقوط 6 متهمين بحوزتهم استروكس وحشيش وبانجو فى الإسماعيلية

الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:21 م
سقوط 6 متهمين بحوزتهم استروكس وحشيش وبانجو فى الإسماعيلية مخدرات-ارشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 6 متهمين بحوزتهم كميات من الاستروكس والحشيش والبانجو بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "يونس.م.ح"20 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 60 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "احمد.ا.ع" 24 عاما عاطل ومقيم حى السلام بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 80 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "ثروت.س.ا" 28 عام عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته 100 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "ماجد.ا.ح"22 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.ا.م"19 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز التل الكبير حال قيادته دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500جرام وسلاح ابيض"مطواه" ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "رشدى.س.ا"34 عاما عاطل ومقيم المنتزة بمحافظة الاسكندرية بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 200جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 


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