سفير مصر لدى صربيا يبحث مع رئيسة جامعة بلجراد تدريس "المصريات"

كتب : أحمد جمعة

التقى "عمرو الجويلى" سفير مصر لدى صربيا الرئيسة الجديدة لجامعة بلجراد الدكتورة "إيفانكا بوبوفيتش" لبحث التعاون الأكاديمي مع الجامعات النظيرة في مصر في مجالات الاهتمام المشترك، خاصة علوم المصريات، واللغة العربية، والعلاقات الدولية ودراسات الشرق الأوسط.

وصرح سفير مصر في بلجراد، بأن اللقاء ركز على أنشطة كلية الفلسفة، خاصة قسم الآثار، الذي يعد من أفضل 200 قسم للآثار على مستوى العالم، في إطار حملة السفارة المعنونة "المصريات للجميع" للتوعية بتاريخ الحضارة المصرية القديمة خارج الدوائر المتخصصة إلى الجمهور العام، وخاصة قطاعات الشباب والأطفال.

وأضاف "الجويلى" أن التعاون المطروح مع جامعة بلجراد سيعطى أولوية أيضاً لقسم دراسات اللغة العربية، الذى ينضم إليه حوالي 60 طالب سنويا، بإجمالى 250 طالب بالقسم، حيث يعد البرنامج الأكبر لتدريس اللغة والثقافة العربية في البلقان ، مشيرا الى أن الهيئة العامة للكتاب قامت بدعوة عدد من المتميزين من خريجي القسم لحضور اليوبيل الذهبى لمعرض بلجراد للكتاب فى الفترة من 23 يناير إلى 5 فبراير المقبلين، باعتبار أن جامعة الدول العربية هي ضيف الشرف للدورة المقبلة للمعرض، وعلى ضوء أن مصر هي ضيف الشرف للدورة المقبلة من معرض بلجراد للكتاب في 2019.

وكشف سفير مصر لدى صربيا ، أنه جارى التحضير لمائدة مستديرة بجامعة بلجراد مع كبار ممثلي المؤسسات الفكرية بمشاركة عمداء الكليات المتخصصة في العلوم الاجتماعية وممثلي المؤسسات التعليمية والفكرية وعدد من الصحفيين المتخصصين في الشئون الخارجية، لإبراز دور مصر على الصعيد متعدد الأطراف وإقليميا.

من جانبها عبرت رئيس جامعة بلجراد عن الأمل في تدريس اللغة الصربية بإحدى كليات الآداب والألسن في مصر، بالنظر إلى أن اللغة شبه متطابقة في أغلب دول البلقان، مبرزة اهتمامهم بتطوير التعاون الأكاديمي في المجالات المتخصصة الأخرى.