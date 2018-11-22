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سجن زعيم طائفة دينية بكوريا الجنوبية بعد زعمه اغتصاب النساء بأمر الرب

الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:44 م
سجن زعيم طائفة دينية بكوريا الجنوبية بعد زعمه اغتصاب النساء بأمر الرب جايروك لى زعيم طائفة دينية بكوريا الجنوبية
كتبت ريم عبد الحميد
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حكم القضاء فى كوريا الجنوبية، على زعيم طائفة دينية بالسجن 15 عاما بعد اغتصابه ثمانية نساء من أتباعه بعدما قال لهن إنه ينفذ أمر من الرب.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، فأن جايورك لى، زعيم كنسية مانيم الوسطى التى تزعم أنه لها 133 ألف من الأتباع و10 آلاف فرع وكنائس تابعة حول العالم، كان دائما شخصية مثيرة للجدل، فتم طرده من المجلس المسيحى لكوريا عام 1999 لمعتقداته الخارجة عن العقيدة، وتم اعتباره زعيم جماعة دينية من قبل الحكومة الكورية بعدما زعم أنه بلا خطيئة ومعفى من الموت.

وقالت المحكمة فى حكمها الصادر اليوم الخميس، إن الضحايا اللاتى ذهبن إلى الكنيسة منذ طفولتهن اعتقدن أن طاعة لى هى الطريق إلى السماء، وأضافت أن الضحايا على ما يبدو كن فى وضع ضعيف نفسيا لم يسمح لهن بعصيانه، وقد استغل الأخير وضعهن لارتكاب جريمته.

وأوضحت المحكمة، إن لى قد أنكر حقائق موضوعية خلال التحقيق ولم يظهر احتراما للمحكمة، مشيرة إلى أن الرجل البالغ من العمر 75 عاما أكبر بـ 50 عاما من ضحاياه.

وبدأ الاتهامات توجه إلى لى باستغلال وضعه لإقامة علاقات من النساء من أتباعه قبل 20 عاما. وفى عام 1999، اقتحم نحو 300 من أنصاره محطة تلفزيونية بعد بثها وثائقيا ينتقده وينتقد مزاعمه بشأن قدرته على شفاء المرضى.

 
 

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