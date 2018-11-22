زوجة متهم تركى بالإرهاب فى أستراليا: القبض عليه مؤامرة سياسية

كتبت - سالى حسام

ذكرت صحيفة "ديلى ميل" أن زوجة أحد الإرهابيين الأتراك الذين تم القبض عليهم فى ملبورن قالت إن زوجها برئ وتم القبض عليه فقط كجزء من الدعاية الانتخابية.

وأشارت الصحيفة إلى أن "حبيبة با" المنقبة زوجة أرتونك إريكلى أوغلو قالت إن زوجها تم القبض عليه مع شقيقه الأصغر صامد بجانب شاب تركى أخر يدعى حنيف، كجزء من مؤامرة سياسية لتخويف الناخبين توجيه أصواتهم فى الانتخابات الأسترالية.

وصرحت الزوجة للصحيفة بأن زوجها لم تظهر عليه أى توجهات متطرفة.



زوجة المتهم التركى مع والدته

لكن بحسب السلطات الأسترالية فإن عملية القبض على الأتراك الثلاثة تمت بعد تحقيقات كشفت عن خطط لتنفيذ هجوم مسلح ضخم فى أعياد الكريسماس ورأس السنة، وأن أفراد الخلية الثلاثة حاولوا الحصول على أسلحة نصف ألية وتحديد الأماكن التى سيتواجد بها أكبر عدد ممكن من الناس للتسبب فى أكبر عدد من الضحايا.

وكشفت التحريات أيضا عن كون المتهمين الثلاثة أرادوا تنفيذ الهجوم لكون أحد جيرانهم كان منفذ هجوم ملبورن المسلح يوم 9 نوفمبر.

وأشارت التقارير أيضا إلى أن المتهمين الثلاثة كانوا يترددون على نفس المركز الإسلامى والمسجد الذى كان يتردد عليه منفذ هجوم ملبورن، كذلك واستخدموا تطبيق تليجرام، لتبادل رسائل تخطيط الهجوم وكيف يحصول على أسلحة.