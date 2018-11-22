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زوجة أب تعذب ابن زوجها عمره خمس سنوات حتى الموت

الخميس، 22 نوفمبر 2018 04:45 م
زوجة أب تعذب ابن زوجها عمره خمس سنوات حتى الموت حبس-ارشيفية
الدقهلية شريف الديب
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لقى طفل، يبلغ من العمر خمس سنوات، مصرعه على يد زوجة والدة بقرية بطرة التابعة لمركز طلخا بعد علقة ساخنة، وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبسها أربعة أيام على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز طلخا، بوصول مستشفى طلخا الطفل "محمد.م.ا" يبلغ من العمر خمس سنوات، ومقيم قرية بطرة التابعة لمركز طلخا، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وتوفى عقب وصوله، بالفحص وسؤال عمه "عبد القادر.ا.ع" 38 سنة عامل ومقيم ذات القرية اتهم زوجة والده "امل.ا.ا" 34 عام بالتعدى على نجل شقيقه، وأنها اعتادت ضربه، وبسؤال شقيق الطفل المتوفى "إبراهيم" 16 سنة طالب، قرر بأنه شاهد شقيقه بكيا وفى حالة قئ.

وعلى الفور تمكن الرائد أحمد السادات رئيس مباحث المركز من ضبط المتهمة، وتحرير محض بالواقعة وبعرضها على النيابة قررت حبسها.

 


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