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زاخاروفا: موسكو تأمل من واشنطن أن تحترم القانون الدولى

الخميس، 22 نوفمبر 2018 05:08 م
زاخاروفا: موسكو تأمل من واشنطن أن تحترم القانون الدولى زاخاروفا
(أ ش أ)
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أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، عن أمل بلادها فى أن تظهر واشنطن احترامًا للقانون الدولى عند الحديث عن مصير معاهدة القوات النووية متوسطة المدى.

وقالت زاخاروفا - فى تصريح لها أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- "إن موسكو تأمل من واشنطن أن تحترم القانون الدولى بشكل عام."

كما ردت على تصريحات وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس، الذى أشار فيها إلى أن أمريكا كانت تنتظر من موسكو أن تلتزم بالمعاهدة، بقولها "إننا أكدنا فى مناسبات عديدة أن هذه المعلومات لا علاقة لها بالواقع.".. مُقترحة البدء فى مناقشة هذه المسألة بشكل جدي.

 


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موسكو

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القانون الدولى




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