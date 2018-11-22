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روسيا ترفض اتهامها بأعمال عدائية غير قانونية فى بحر آزوف

الخميس، 22 نوفمبر 2018 06:21 ص
روسيا ترفض اتهامها بأعمال عدائية غير قانونية فى بحر آزوف لافروف وزير الخارجية الروسى
أ ش أ
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أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو ترفض بحزم أى اتهامات بأنها تقوم بأفعال عدائية وغير قانونية فى بحر آزوف ومضيق كيرتش، وأن كل النشاطات التى تقوم فيها هناك تتوافق مع القانون الدولى ولضمان أمنها الوطني.

وجاء فى بيان الخارجية بهذا الصدد، نقلا عن وكالة أنباء سبوتنيك الروسية،: "روسيا ترفض بحزم أى اتهامات بحقها بشأن أفعال عدائية وغير قانونية فى بحر آزوف ومضيق كيرتش".

وأضاف البيان: "روسيا تشعر بقلق بالغ إزاء المحاولات المستمرة من قبل أوكرانيا لتصعيد الوضع فى بحر آزوف. إن التصعيد الجديد للتوتر بين روسيا وأوكرانيا يعيق إعادة العلاقات الثنائية ويتناقض مع مصالح الأمن الإقليمى والدولي".

وتابع "عمليات تفتيش السفن التى ينفذها خفر السواحل التابع لجهاز الأمن الفيدرالى الروسى فى منطقة مياه آزوف كيرتش، مبررة ومشروعة.

الزيادة فى عددها اعتبارا من أبريل 2018، يرجع إلى زيادة الإجراءات الأمنية فى مضيق كيرتش، بسبب تشغيل المرحلة الأولى لجسر القرم، وليس الرغبة فى ممارسة ضغوط سياسية أو اقتصادية على أوكرانيا، مثلما تحاول كييف وواشنطن وبروكسل تقديمه".


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