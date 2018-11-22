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روسيا تحذر أمريكا من نشر صواريخ فى أوروبا.. وتهدد بنشر أسلحة مقابلة

الخميس، 22 نوفمبر 2018 09:13 م
روسيا تحذر أمريكا من نشر صواريخ فى أوروبا.. وتهدد بنشر أسلحة مقابلة فلاديمير بوتين
أ ش أ
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هدد مشرع روسى بارز اليوم الخميس بنشر بلاده صواريخ على حدود الدول الحليفة معها إذا ما أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على نصب أسلحة مشابهة فى أوروبا.

ونقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس الشيوخ بالبرلمان الروسى كونستانتين كوساشيف قوله إن اعتزام الولايات المتحدة الخروج من "معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى" يمكن أن يقود إلى نشر صواريخ فى أوروبا كانت محظورة بموجب المعاهدة.

وأضاف المشرع الروسى أن بلاده من الممكن لها أن تستهدف الصواريخ الأمريكية بأسلحتها إذا ما حدث مثل هذا النصب للأسلحة، مشيرا إلى أن روسيا قد ترد على مثل هذه الخطوة بنشر صواريخ مشابهة بالقرب من حلفائها "وفى حالة الضرورة، على أراضى حلفائنا".

وأوضح أن هذه الخيارات افتراضية، وأن موسكو لا تزال تأمل فى الحفاظ على معاهدة القوى النووية، قائلاً "نعمل بنشاط مع كل من يمكنهم العمل مع روسيا للضغط على الولايات المتحدة بغية الحفاظ على المعاهدة".

يُشار إلى أن كوساشيف لم يوضح - بالضبط - أسماء الدول التى يمكنها استضافة الصواريخ الروسية، إلا أن روسيا تتمتع بعلاقات عسكرية قوية مع جيرانها الغربيين مثل روسيا البيضاء التى تحاذى دولاً أعضاء فى حلف الناتو مثل بولندا وليتوانيا.


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