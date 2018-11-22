روسيا: أسطول بحر قزوين يجرى مناروات لمكافحة الإرهاب

موسكو(أ ش أ)

قال المتحدث باسم المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية فاديم أستافييف إن أكثر من ألف جندى شارك فى مناورات مكافحة الإرهاب، التى جرت فى موقع تمركز أسطول بحر قزوين فى "محج قلعة" و"كاسبييسك".

وأضاف أستافييف- وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية- "شارك أكثر من ألف جندى ونحو 20 غواصة وزورق وسفينة دعم، إضافة إلى أكثر من 30 سلاحا ومعدات عسكرية، تابعة لأسطول بحر قزوين، فى المناورات".

وأشار إلى أنه تم تنفيذ عمليات محاكاة لمراقبة السفن والأطقم، عندما تتلقى الإشارة حول خطر عمل إرهابى من قبل مجموعات غواصات تخريبية، وذلك فى موقع تمركز سفن الأسطول.واستخدمت القوارب المضادة للعمليات التخريبية محطات صوتية مائية لمراقبة الوضع تحت الماء وبحثت عن المخربين تحت الماء. كما تم استخدام القنابل اليدوية على مختلف الاتجاهات من أجل تدمير المقاتلين الافتراضيين.