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رئيس هيئة السكة الحديد يشدد على قطاع الصيانة الالتزام بمعايير الجودة

الخميس، 22 نوفمبر 2018 03:57 م
رئيس هيئة السكة الحديد يشدد على قطاع الصيانة الالتزام بمعايير الجودة المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
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اجتمع اليوم المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، مع المسئولين عن قطاع الصيانة والدعم الفنى، وذلك لمتابعة عمليات التأسيس والتطوير للعربات بالإضافة إلى أعمال الصيانة الدورية والتجهيز اليومى للجرارات والعربات، وذلك ضمن خطة الهيئة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور. 
 
وشدد رئيس الهيئة على مراجعة وفحص مراحل التجديد والتأسيس والتحسين لعربات الركاب والتى تتضمن الصالون الداخلى للعربة والكراسى والشبابيك والأرضيات والإضاءة ودورات المياه وتحسين مظهر العربات المكيفة الإسبانى والمميزة والمطورة التى تتم بورش الهيئة والتأكيد على عدم خروج القطارات من الورش قبل التأكد من إجراءات السلامة والجودة.
 
كما أكد رئيس الهيئة على مديرى الورش التى تقوم بإصلاح وتجديد وصيانة الجرارات بمختلف أنواعها ( الهنشل والكندي والادترانز و EMD و GE )  وعمليات التجهيز اليومى لها ببذل مزيد من الجهد لزيادة نسبة الإتاحية لسد احتياجات الهيئة من الجرارات اللازمة لتشغيل القطارات للمحافظة على انتظام مواعيد القطارات والعمل على زيادة حجم الطن المنقول بقطارات البضائع.

 


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