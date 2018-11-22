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رئيس شركة مياه القناة يشهد ختام ورشة تعديلات اللائحة التجارية الموحدة

الخميس، 22 نوفمبر 2018 06:24 م
رئيس شركة مياه القناة يشهد ختام ورشة تعديلات اللائحة التجارية الموحدة جانب من ختام الورشة
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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شهد المهندس أحمد صحصاح رئيس مياه القناة ختام ورشة تعديلات اللائحة التجارية الموحدة، والتى أقامتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لممثلى القطاعات المالية والتجارية بالشركات التابعة تحت رعاية المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة، وذلك ببورسعيد حيث تم خلال الورشة تجميع كافة الملاحظات التى أوردها العاملين بتلك القطاعات من خلال الممارسة الفعلية التى يقومون بها، من أجل التعديل وفقاً لما يتطلبه للحفاظ على مقدرات تلك الشركات، وكذلك تحقيق صالح المواطنين ومراعاة تحقيق العدالة، والتى عقدت برئاسة دكتور هشام عفيفى رئيس القطاع المالى والتجارى بالشركة القابضة

وقام المهندس أحمد صحصاح عقب الجلسة بتفقد أعمال الشبكات فى مناطق متنوعة بقطاع بورسعيد، وأثنى على الأعمال التى يقومون بها وتكثيف العمل من أجل التطهير والملس.

وقرر تكريم العاملين فى الشبكات برئاسة محمد الشناوى مدير شبكات الزهور، وعدد من العاملين بالشبكة، وهم ممدوح محمد طاهر، أحمد رياض إسماعيل، حمادة فتوح محمد، محمد عادل الضمرانى، محمد أحمد عباس، ومنحهم شهادات تقدير وواصل جولته بتفقد قطاع بورسعيد والتقى بالعاملين بالقطاع فى كافة الإدارات المتنوعة، متابعا معهم دورة العمل وما يتم معهم فى كل ادارة وكيفية ربط تلك الأعمال مع القطاعات الأم فى ديوان عام الشركة، مؤكدا على أهمية قيام كافة العاملين بتقدير دورهم فى أداء العمل على أكمل وجه والحفاظ وتعظيم موارد الشركة وذلك بالحرص التام على المتابعة اليومية لتنفيذ المهام المطلوب.


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