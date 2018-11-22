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رئيس شركة صرف القاهرة يكشف حجم المشروعات المقرر افتتاحها بالعاصمة بـ2019

الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:45 م
رئيس شركة صرف القاهرة يكشف حجم المشروعات المقرر افتتاحها بالعاصمة بـ2019 المهندس عادل حسن رئيس شركة صرف صحى القاهره
كتب أحمد حسن
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كشف المهندس عادل حسن، رئيس شركة صرف صحى القاهره، عن عدد المشروعات المقرر افتتاحها حتى شهر يونيو 2019، داخل محافظة القاهرة.

 

وأضاف المهندس عادل حسن، أن عدد المشروعات المقرر افتتاحها يتراوح بين 20 و25 مشروع ما بين شبكات مياه وخطوط طرد وإحلال وتجديد لشبكات وخلافه، بالإضافة إلى المشروعات التى ينفذها الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى داخل العاصمة.

 

وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة صرف السناوى بالمطرية، ومحطة الشوبك بمنطقة التبين التابعة لحلوان.

 

وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من عدد من المحطات خلال الفترة المقبلة أبرزها محطة فوزى عليوة بمنشية ناصر، ومحطة الحى بمنطقة روض الفرج، ومحطة على شعراوى بشارع على شعراوى، ومحطة الشرقاوى بشبرا الخيمة.

وفى السياق ذاته أكد أنه جارٍ تنفيذ محطة صرف صحى البركة بطاقة إنتاجية 550 ألف متر مكعب بمدينة السلام، وتخدم نحو 3 ملايين مواطن فى مناطق عين شمس ومدينة نصر.

 

 وأوضح أنه جارٍ توسعة محطة صرف صحى حلوان بحيث تصل الطاقة الإنتاجية لها 750 ألف متر مكعب يوميا بدلا من 500 ألف متر مكعب فى اليوم، لافتا أن التوسعات الجديدة للمحطة تساهم فى تقليل نسبة الطفوحات بشوارع حلوان وطرة بنسبة 70%..

 

وتابع رئيس شركة صرف صحى القاهرة، أنه جارٍ توسعة محطة الجبل الأصفر من 2 مليون متر إلى 2.5 مليون متر مكعب يوميا، بتكلفة تصل لمليار ونصف جنيه، وأن هذه التوسعات دخلت فى مرحلة تجارب التشغيل.

 

 

 


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