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رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة بيانات مستفيدى الدعم لضمان وصوله لمستحقيه

الخميس، 22 نوفمبر 2018 05:00 م
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة بيانات مستفيدى الدعم لضمان وصوله لمستحقيه جانب من الاجتماع
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومسئولي هيئة الرقابة الإدارية، لمتابعة الإجراءات الخاصة بسلامة قواعد بيانات المستفيدين من الدعم العيني.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أنه مع بداية شهر ديسمبر المقبل سيكون لدى وزارة التموين قاعدة بيانات صحيحة يتم بناءً عليها صرف المقررات للمستفيدين من السع التموينية والخبز.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد أيضاً مناقشة ومراجعة السيناريوهات المقترحة لزيادة كفاءة منظومة الدعم العينى، ووصوله إلى الفئات الأكثر احتياجا، ضماناً لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

اجتماع رئيس الوزراء مع وزير التموين (1)
 

 

اجتماع رئيس الوزراء مع وزير التموين (2)
 

 

اجتماع رئيس الوزراء مع وزير التموين (3)
 

 

اجتماع رئيس الوزراء مع وزير التموين (4)
 

 

اجتماع رئيس الوزراء مع وزير التموين (5)
 

 


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